iPhone 16: огляд новинки та передбачувані характеристики

Презентація планується на 10 вересня 2024 року, і тоді всі точно дізнаються про технічні особливості. Традиційно буде кілька моделей Айфон 16, включаючи стандартні версії та Pro. Така різноманітність дозволить задовольнити всі запити покупців, адже кожен може вибрати те, що йому потрібне та підійде під його бюджет.

Зовнішній вигляд та дизайн

Особливих змін не буде, тому експертам доведеться відшукати якісь витончені зміни. Нова версія буде комплектуватись роз'ємом USB Type-C. Основні камери розташовуються вертикально, а діагональне розташування, як і в попередніх поколіннях, виключено. Планується поява нової бічної кнопки, яка буде функціональною та ще зручнішою, забезпечуючи перемикання режимів.

Технічні параметри

Щодо технічних показників планується велика кількість інновацій. Діагональ екрана від 6,1 до 6,9 дюйма, залежно від версії. Загальні технічні параметри такі:

процесор A17 Pro на 6 ядер для молодших моделей

процесор A18 Pro для найстарших моделей

оперативна пам'ять 8 Гб

внутрішня пам'ять від 128 Гб до 1 Тб.

Все це гарантує високу швидкість та продуктивність поряд з енергоефективністю.

Оновлення також стосується камери, адже вона вперше отримує перископічний зум-об'єктив, щоб створювати фото високої якості на великій відстані. Таке вирішення важливе в першу чергу для моделей PRO, де і без цього є безліч фішок у камері. Планується збільшення ємності батареї з можливістю бездротового заряджання.

Інноваційні рішення

Одна з інновацій – це кнопка «захоплення» з правого боку, за допомогою якої можна отримати швидкий доступ до камери або функції відеозапису. Ще однією інновацією є поява нового зуму, за допомогою якого створюються нові умови для високоякісних фото.

За попередньою інформацією, нове покоління буде підтримувати Wi-Fi 7, щоб підвищити якість з'єднання і швидкість. Це актуально для тих, хто в потоці передає відео або грає у важкі ігри. Новинка працюватиме на операційній системі iOS 18, де також планується величезна кількість нововведень та фішок.

Вартість iPhone 16

Ціна, залежно від версії, буде на рівні від 999 до 1499 доларів. Підвищення цін суттєве, але воно виправдане використанням інновацій та передових технологій.