Італія оштрафувала OpenAI на €15 млн через використання персональних даних для ChatGPT
Італійське агентство із захисту персональних даних оштрафувало OpenAI, розробника ChatGPT, на €15 млн через обробку компанією персональних даних користувачів "для навчання" штучного інтелекту
Про це повідомляє Reuters.
Італія оштрафувала OpenAI після закриття розслідування щодо використання персональної інформації штучним інтелектом. Агентство визнало компанію винною у використанні особистих даних користувачів "для навчання ChatGPT, не маючи належної правової основи". Також стверджується, що OpenAI порушила "принцип прозорості та пов'язані з цим інформаційні зобов'язання перед користувачами".
Натомість OpenAI вважає рішення "непропорційним" і оголосила, що подасть апеляцію.
За результатами розслідування італійського регулятора, що стартувало у 2023 році, визначено, що американська компанія також не має відповідної системи перевірки віку для запобігання впливу неналежного контенту ШІ на дітей до 13 років.
- 1 листопада американська компанія OpenAI запустила власний інтернет-пошуковик ChatGPT search.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.18
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе