Італія оштрафувала OpenAI на €15 млн через використання персональних даних для ChatGPT

Про це повідомляє Reuters.

Італія оштрафувала OpenAI після закриття розслідування щодо використання персональної інформації штучним інтелектом. Агентство визнало компанію винною у використанні особистих даних користувачів "для навчання ChatGPT, не маючи належної правової основи". Також стверджується, що OpenAI порушила "принцип прозорості та пов'язані з цим інформаційні зобов'язання перед користувачами".

Натомість OpenAI вважає рішення "непропорційним" і оголосила, що подасть апеляцію.

За результатами розслідування італійського регулятора, що стартувало у 2023 році, визначено, що американська компанія також не має відповідної системи перевірки віку для запобігання впливу неналежного контенту ШІ на дітей до 13 років.