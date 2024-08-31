Кількість користувачів ChatGPT подвоїлася менш ніж за рік: щотижня його використовують 200 млн людей
Американська компанія Open AI заявила, що кількість користувачів ChatGPT подвоїлася менш ніж за рік: чат-бот на основі штучного інтелекту щотижня використовують 200 млн людей
Про це інформує The Verge.
Компанія стверджує, що станом на серпень 2024 року 200 мільйонів людей використовують ChatGPT щотижня. Ця цифра вдвічі перевищує 100 мільйонів щотижневих активних користувачів, про які OpenAI повідомляла в листопаді минулого року.
Представник OpenAI також повідомив, що продукти компанії використовують 92% компаній зі списку Fortune 500.
- 18 липня американська компанія Open AI, яка створила ChatGPT, презентувала GPT-4o mini - меншу та дешевшу версію своєї моделі штучного інтелекту GPT-4o.
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