Китай погодився продати США американські активи TikTok
США та Китай погодили угоду з передачі прав власності на американські активи платформи TikTok
Про це заявив очільник мінфіну Штатів Скотт Бессент, передає Reuters.
"У Куала-Лумпур ми погодили угоду TikTok з точки зору схвалення Китаю, і я очікую, що вона просунеться найближчими тижнями та місяцями, і ми нарешті досягнемо рішення", – заявив він після зустрічі лідерів країн Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна 30 жовтня.
Водночас міністерство торгівлі КНР напередодні запевняло, що Пекін "належним чином вирішуватиме питання", повʼязані з TikTok.
Інформаційне агентство нагадує: китайський застосунок завантажили 170 млн американців. У 2024 конгрес США прийняв закон, за яким американські активи платформи мали продати до початку 2025 року.
- 16 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволила китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах.
