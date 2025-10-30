Китай погодився продати США американські активи TikTok

Про це заявив очільник мінфіну Штатів Скотт Бессент, передає Reuters.

"У Куала-Лумпур ми погодили угоду TikTok з точки зору схвалення Китаю, і я очікую, що вона просунеться найближчими тижнями та місяцями, і ми нарешті досягнемо рішення", – заявив він після зустрічі лідерів країн Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна 30 жовтня.

Водночас міністерство торгівлі КНР напередодні запевняло, що Пекін "належним чином вирішуватиме питання", повʼязані з TikTok.

Інформаційне агентство нагадує: китайський застосунок завантажили 170 млн американців. У 2024 конгрес США прийняв закон, за яким американські активи платформи мали продати до початку 2025 року.