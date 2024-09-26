Компанія Grammarly допомагатиме розвивати штучний інтелект в Україні
Міністерство цифрової трансформації провело зустріч з керівництвом компанії Grammarly, на якій обговорили, зокрема, розвиток штучного інтелекту в Україні
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
У Мінцифрі зазначили, що це перший візит топменеджменту Grammarly до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.
"У фокусі співпраці - розвиток штучного інтелекту в Україні. Grammarly вже активно бере участь у розробці українського Кодексу поведінки з відповідального використання ШІ. Далі - ще більше спільних інноваційних проєктів", - йдеться у повідомленні.
Grammarly - це ШІ-асистент для підтримки спілкування англійською мовою та продуктивності. У 2009 році стартап заснували в Києві українці Максим Литвин, Олексій Шевченко і Дмитро Лідер.
У Міністерстві додали, що під час війни компанія задонатила через UNITED24 майже 900 тис. доларів і зробила найбільший внесок серед донорів на відновлення Охматдиту.
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