Конкурент Chat GPT: Маск оприлюднив вихідний код чат-бота xAI Grok
Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск опублікував вихідний код чат-бота зі штучним інтелектом Grok, який розробила його компанія xAI
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що штучний інтелект змодельований за зразком із роману "Автостопом по галактиці" та був представлений компанією у листопаді минулого року.
Маск розповідав, що штучний інтелект пише тексти, у яких є місце сарказму та гумору, а інформацію бере в режимі реального часу із соцмережі Х (раніше Twitter). Користувачі, які підписалися на преміумфункції X, можуть ставити питання Grok і отримувати відповіді.
"Ще належить попрацювати, але ця платформа вже є найпрозорішою і правдоподібною (не висока планка, якщо чесно)", - написав він у відповідь на коментар про відкритий вихідний код алгоритму.
The New York Times наголошує, що публікація вихідного коду Grok - це "останній залп" між Маском та розробником чат-бота ChatGPT компанією OpenAI.
- 11 березня Ілон Маск повідомив про те, що його стартап в галузі штучного інтелекту xAІ запустить чат-бот Grok - конкурента ChatGPT компанії OpenAI.
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