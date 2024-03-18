Конкурент Chat GPT: Маск оприлюднив вихідний код чат-бота xAI Grok

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що штучний інтелект змодельований за зразком із роману "Автостопом по галактиці" та був представлений компанією у листопаді минулого року.

Маск розповідав, що штучний інтелект пише тексти, у яких є місце сарказму та гумору, а інформацію бере в режимі реального часу із соцмережі Х (раніше Twitter). Користувачі, які підписалися на преміумфункції X, можуть ставити питання Grok і отримувати відповіді.

"Ще належить попрацювати, але ця платформа вже є найпрозорішою і правдоподібною (не висока планка, якщо чесно)", - написав він у відповідь на коментар про відкритий вихідний код алгоритму.

The New York Times наголошує, що публікація вихідного коду Grok - це "останній залп" між Маском та розробником чат-бота ChatGPT компанією OpenAI.