Маск анонсував запуск конкурента Chat GPT
Ілон Маск повідомив, що цього тижня його стартап в галузі штучного інтелекту xAІ запустить чат-бот Grok - конкурента ChatGPT компанії OpenAI
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що чат-бот Grok буде з відкритим вихідним кодом.
"Цього тижня xAI відкриє вихідний код Grok", - написав Маск у X.
Reuters зазначає, такий крок водночас може надати суспільству вільний доступ для експериментів із кодом, який є в основі технології. Також це дозволить об’єднати xAІ з компаніями Meta й французькою Mistral - вони мають моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.
"Google також випустив модель штучного інтелекту під назвою Gemma, яку сторонні розробники потенційно можуть модифікувати відповідно до своїх потреб", - додає інформаційне агентство.
Попри те, що технології з відкритим кодом можуть сприяти прискоренню інновацій, деякі експерти попереджають, що моделі ШІ з таким кодом можуть використовувати терористи для створення хімічної зброї чи навіть свідомого суперінтелекту, який людина не зможе контролювати.
Ілон Маск на британському саміті з безпеки ШІ, що відбувся минулого року, заявив: він прагне створити "третю сторону". Вона могла б контролювати фірми, що займаються розробкою штучного інтелекту, а також "бити на сполох, якщо вони матимуть сумніви".
Reuters додає, американський мільярдер торік запустив xAI в пошуках альтернативи OpenAI і Google, аби створити штучний інтелект, що "максимально шукає істину".
- 1 березня Ілон Маск подав до суду на OpenAI - компанію, яка розробила ChtGPT, та її виконавчого директора Сема Альтмана. За його словами, вона відмовилася від своєї початкової місії - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку.
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