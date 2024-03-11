Маск анонсував запуск конкурента Chat GPT

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що чат-бот Grok буде з відкритим вихідним кодом.

"Цього тижня xAI відкриє вихідний код Grok", - написав Маск у X.

Reuters зазначає, такий крок водночас може надати суспільству вільний доступ для експериментів із кодом, який є в основі технології. Також це дозволить об’єднати xAІ з компаніями Meta й французькою Mistral - вони мають моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.

"Google також випустив модель штучного інтелекту під назвою Gemma, яку сторонні розробники потенційно можуть модифікувати відповідно до своїх потреб", - додає інформаційне агентство.

Попри те, що технології з відкритим кодом можуть сприяти прискоренню інновацій, деякі експерти попереджають, що моделі ШІ з таким кодом можуть використовувати терористи для створення хімічної зброї чи навіть свідомого суперінтелекту, який людина не зможе контролювати.

Ілон Маск на британському саміті з безпеки ШІ, що відбувся минулого року, заявив: він прагне створити "третю сторону". Вона могла б контролювати фірми, що займаються розробкою штучного інтелекту, а також "бити на сполох, якщо вони матимуть сумніви".

Reuters додає, американський мільярдер торік запустив xAI в пошуках альтернативи OpenAI і Google, аби створити штучний інтелект, що "максимально шукає істину".