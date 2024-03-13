Користувачі Spotify зможуть дивитися музичні відео: сервіс тестує нову функцію

Про це повідомляє Reuters.

Музичні відео в Spotify в бета-версії зможуть переглядати користувачі преміумпідписки з Великої Британії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіппінів, Індонезії та Кенії.

Запуск бета-версії передбачатиме наявність "обмеженого каталогу музичних відео, в тому числі хітів світових виконавців, таких як Ед Ширан... або місцевих фаворитів, таких як Aluna".

Reuters зазначає, що новий план Spotify, згідно з яким сервіс має охопити 1 млрд користувачів до 2030 року, конкурує з Apple Music і YouTube, які належать Alphabet. Вони дозволяють дивитися музичні кліпи безкоштовно.

У березні 2023 року стримінговий сервіс впровадив вкладку "кліпи" - це вертикальні відеоролики, тривалість яких становить до 30 секунд. Їх артисти можуть завантажувати на Spotify.