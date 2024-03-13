Користувачі Spotify зможуть дивитися музичні відео: сервіс тестує нову функцію
Преміумкористувачі шведського музичного стримінгово сервісу Spotify матимуть можливість дивитися на платформі повнометражні музичні відео в обмеженій бета-версії
Про це повідомляє Reuters.
Музичні відео в Spotify в бета-версії зможуть переглядати користувачі преміумпідписки з Великої Британії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіппінів, Індонезії та Кенії.
Запуск бета-версії передбачатиме наявність "обмеженого каталогу музичних відео, в тому числі хітів світових виконавців, таких як Ед Ширан... або місцевих фаворитів, таких як Aluna".
Reuters зазначає, що новий план Spotify, згідно з яким сервіс має охопити 1 млрд користувачів до 2030 року, конкурує з Apple Music і YouTube, які належать Alphabet. Вони дозволяють дивитися музичні кліпи безкоштовно.
У березні 2023 року стримінговий сервіс впровадив вкладку "кліпи" - це вертикальні відеоролики, тривалість яких становить до 30 секунд. Їх артисти можуть завантажувати на Spotify.
- 4 грудня Spotify оголосив про скорочення 17% свого штату, тобто близько 1 500 робочих місць, оскільки компанія прагне скоротити витрати.
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