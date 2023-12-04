Spotify звільнить 17% працівників: яка причина

Про це повідомляє BBC.

Головний виконавчий директор Даніель Ек заявив, що прийняв це "важке" рішення в умовах, коли економічне зростання "різко сповільнилося".

Компанія Spotify налічує близько 9 000 працівників, і Ек сказав, що для того, щоб досягти поставлених цілей, необхідно вжити "суттєвих заходів для оптимізації витрат".

"Я усвідомлюю, що це вплине на багатьох людей, які зробили цінний внесок, - зауважив Ек. - Якщо бути відвертим, багато розумних, талановитих і працьовитих людей покинуть нас".

У своїх останніх звітах Spotify повідомив про прибуток у розмірі 65 млн євро за три місяці - перший квартальний прибуток за більш ніж рік - завдяки зростанню цін і збільшенню кількості передплатників.

Ек зазначив, що з огляду на нещодавні "позитивні" результати, оголошені скорочення робочих місць "здадуться багатьом людям напрочуд великими".

За його словами, Spotify розглядав можливість менших скорочень протягом 2024 і 2025 років, але вирішив, що для поліпшення фінансового стану компанії потрібні більш радикальні дії.