Spotify звільнить 17% працівників: яка причина
Шведський гігант музичного стрімінгу Spotify оголосив про скорочення 17% свого штату, тобто близько 1 500 робочих місць, оскільки компанія прагне скоротити витрати
Про це повідомляє BBC.
Головний виконавчий директор Даніель Ек заявив, що прийняв це "важке" рішення в умовах, коли економічне зростання "різко сповільнилося".
Компанія Spotify налічує близько 9 000 працівників, і Ек сказав, що для того, щоб досягти поставлених цілей, необхідно вжити "суттєвих заходів для оптимізації витрат".
"Я усвідомлюю, що це вплине на багатьох людей, які зробили цінний внесок, - зауважив Ек. - Якщо бути відвертим, багато розумних, талановитих і працьовитих людей покинуть нас".
У своїх останніх звітах Spotify повідомив про прибуток у розмірі 65 млн євро за три місяці - перший квартальний прибуток за більш ніж рік - завдяки зростанню цін і збільшенню кількості передплатників.
Ек зазначив, що з огляду на нещодавні "позитивні" результати, оголошені скорочення робочих місць "здадуться багатьом людям напрочуд великими".
За його словами, Spotify розглядав можливість менших скорочень протягом 2024 і 2025 років, але вирішив, що для поліпшення фінансового стану компанії потрібні більш радикальні дії.
- 26 вересня стало відомо, що за допомогою OpenAI - Spotify дозволить авторам подкастів створювати власний синтетичний голос для автоматичного перекладу своїх шоу на інші мови.
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