Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Spotify звільнить 17% працівників: яка причина

Spotify звільнить 17% працівників: яка причина

4 грудня, 2023 понедiлок
13:04
Культура

Шведський гігант музичного стрімінгу Spotify оголосив про скорочення 17% свого штату, тобто близько 1 500 робочих місць, оскільки компанія прагне скоротити витрати

Про це повідомляє BBC.

Головний виконавчий директор Даніель Ек заявив, що прийняв це "важке" рішення в умовах, коли економічне зростання "різко сповільнилося".

Компанія Spotify налічує близько 9 000 працівників, і Ек сказав, що для того, щоб досягти поставлених цілей, необхідно вжити "суттєвих заходів для оптимізації витрат".

"Я усвідомлюю, що це вплине на багатьох людей, які зробили цінний внесок, - зауважив Ек. - Якщо бути відвертим, багато розумних, талановитих і працьовитих людей покинуть нас".

У своїх останніх звітах Spotify повідомив про прибуток у розмірі 65 млн євро за три місяці - перший квартальний прибуток за більш ніж рік - завдяки зростанню цін і збільшенню кількості передплатників.

Ек зазначив, що з огляду на нещодавні "позитивні" результати, оголошені скорочення робочих місць "здадуться багатьом людям напрочуд великими".

За його словами, Spotify розглядав можливість менших скорочень протягом 2024 і 2025 років, але вирішив, що для поліпшення фінансового стану компанії потрібні більш радикальні дії.

  • 26 вересня стало відомо, що за допомогою OpenAI - Spotify дозволить авторам подкастів створювати власний синтетичний голос для автоматичного перекладу своїх шоу на інші мови.
Світ
музика
Швеція
Читайте також:
США Ізраїль
3 грудня, 2023 неділя
Єменські хусити заявили, що не пропускатимуть до Індійського океану кораблі Ізраїлю та його союзників
Путін
Автор Антін Борковський
3 грудня, 2023 неділя
Тези Путіна про переговори - це кухня міжнародних відносин минулого тисячоліття, - Безсмертний
Румен Радев
4 грудня, 2023 понедiлок
Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 грудня
13:17
ДТЕК планує завершити будівництво найбільшої у Східній Європі вітроелектростанції до кінця 2025 року
12:52
Збір на Mavic 3T
12:51
прапори України та США
Білий дім: у США можуть закінчитися гроші для України, якщо Конгрес не прийме рішення до кінця року
12:48
В Україні через обстріли знеструмлено частину абонентів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 4 грудня
12:22
золото
Ціна на золото досягла історичного максимуму, побивши рекорд з серпня 2020 року
12:18
верховна рада
Нардеп Шпенов, який голосував за диктаторські закони 2014 року, вирішив скласти мандат
12:00
OPINION
Ірина Федорів
ФСБ у рясах і... агностик Мотовиловець
11:53
Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні
Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: є постраждала і руйнування
11:48
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: з-під завалів дістали тіло дитини
11:37
Оновлено
Удари РФ по багатоповерхівці та лікарнях Херсона 3 грудня: кількість постраждалих зросла
11:32
Сі Цзіньпін і Олексанлр Лукашенко
Сі Цзіньпін і Лукашенко зустрілися у Пекіні: про що говорили
11:30
Ексклюзив
знищені окупанти
Противник погіршить ситуацію для себе: "Інформаційний спротив" про указ Путіна щодо збільшення армії РФ
11:17
Румен Радев
Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
11:06
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Удари по інфраструктурі можуть початись будь-якого дня, - Ігнат
10:49
Анонс
Лого Impact Business
Акселераційна програма Impact Business: переможців оголосять у Львові
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО та Москва досі не розірвали договір про "довіру", наскільки зима "заморозить" війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 4 грудня
10:36
СБУ затримала пособника окупантів, який коригував обстріли Києва у новорічну ніч
10:30
окупанти Маріуполь
"Зі складів на полігони у причепах": у Маріуполі зафіксували перевезення окупантами боєкомплектів на цивільних авто
10:27
Прапор США
У США заарештували колишнього працівника посольства на Кубі, його підозрюють в роботі на режим Кастро, - AP
10:13
Пожежа на нафтобазі у Луганську
Окупанти заявили про атаку БПЛА на нафтобазу у Луганську: сталася пожежа
10:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 грудня: євро та долар продовжують дешевшати
10:10
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Міноборони нарешті повертається до українських розробок систем ППО, - Згурець
10:01
OPINION
Зоя Казанжи
Краще б утік. Вже й забули б
09:53
OPINION
Портников
Безугла шукає наступника Залужному. Колонка Віталія Портникова
09:50
Оновлено
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
Унаслідок виверження вулкану в Індонезії загинуло щонайменше 11 туристів, десятки пропали безвісти
09:49
ЦАХАЛ заявив про розширення наземної операції на всю територію Гази
09:18
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ситуація динамічна, ворог отримав поповнення, - 26-а артбригада ЗСУ
09:17
китайський авіаносець "Шаньдун"
Пекін звинуватив США в порушенні суверенітету через військовий корабель у Південно-Китайському морі
08:49
Вакцинація
На ТОТ Луганщини бракує вакцин для новонароджених, - ОВА
08:40
Рівненські онкологи розповіли, як розпізнати пухлину головного мозку в себе чи рідних
Американські вчені розробляють пристрій, який зможе викликати усвідомлені сновидіння
08:20
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Влада Венесуели заявила про 95% підтримки територіальних претензій до Гаяни на референдумі
08:05
Ексклюзив
російський військовий корабель
ВМС ЗСУ повідомили про корабельне угруповання противника у Чорному морі станом на ранок
08:01
OPINION
Юрій Бутусов
Влада не бажає реальних змін в управлінні армією
07:53
Російські військові
Указ Путіна ймовірно не збільшує, а офіційно затверджує наявну кількість військових, - ISW
07:45
Інфографіка
втрати окупантів
Війська РФ за добу втратили 5 танків, 12 артсистем і 770 солдатів, - Генштаб
07:38
біткоїн
Біткоїн уперше з квітня 2022 року здорожчав до понад $40 000
07:18
На фото: система ППО
Повітряні сили вночі знищили російську керовану ракету та 18 з 23 "шахедів"
07:17
домашнє насильство
У Нацполіції розповіли, куди звертатися по допомогу жертвам домашнього насильства
06:52
Леонтій Сандуляк
Співавтор Акта проголошення Незалежності України Леонід Сандуляк помер у 86 років
06:34
В окупованому Бахчисараї партизани провели розвідку військової частини, - АТЕШ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV