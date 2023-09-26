Spotify за допомогою ШІ дублюватиме подкасти іноземними мовами голосами авторів

Про це інформує The Verge.

Це ключова особливість нової функції Spotify, яка базується на ШІ й дозволить слухати подкасти різними мовами, використовуючи штучний голос творця.

"Поєднуючи власний голос творця, Voice Translation дає слухачам у всьому світі можливість відкривати та надихатися новими подкастерами більш автентичним способом, ніж будь-коли раніше", – сказав віцепрезидент Spotify з персоналізації Зіад Султан.

Компанія вже підписала контракти з декількома авторами про переклад їхніх англійських епізодів на іспанську мову за допомогою нового інструменту, і готується випустити переклади французькою та німецькою мовами протягом наступних тижнів.

Серед перших будуть перекладені епізоди з такими іменами, як Дакс Шепард (Dax Shepard), Моніка Педман (Monica Padman), Лекс Фрідман (Lex Fridman), Білл Сіммонс (Bill Simmons) і Стівен Бартлетт (Steven Bartlett). У майбутньому Spotify планує збільшити цю групу, додавши до неї The Rewatchables і нове шоу Тревора Ноа (Trevor Noah).

OpenAI оголосила про запуск інструменту, який може створювати звук, який здається людським, з простого тексту та кількох секунд прикладу мови.

Новий інструмент буде дуже обмежений у доступі через стурбованість щодо безпеки та приватності. Можливо, це одна з причин, чому технологія перекладу Spotify зараз перевіряється тільки з так званою вибраною групою подкастерів. Компанія не дає жодних передбачень про широке застосування нової функції.