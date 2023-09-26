Spotify за допомогою ШІ дублюватиме подкасти іноземними мовами голосами авторів
За допомогою OpenAI - Spotify дозволить авторам подкастів створювати власний синтетичний голос для автоматичного перекладу своїх шоу на інші мови
Про це інформує The Verge.
Це ключова особливість нової функції Spotify, яка базується на ШІ й дозволить слухати подкасти різними мовами, використовуючи штучний голос творця.
"Поєднуючи власний голос творця, Voice Translation дає слухачам у всьому світі можливість відкривати та надихатися новими подкастерами більш автентичним способом, ніж будь-коли раніше", – сказав віцепрезидент Spotify з персоналізації Зіад Султан.
Компанія вже підписала контракти з декількома авторами про переклад їхніх англійських епізодів на іспанську мову за допомогою нового інструменту, і готується випустити переклади французькою та німецькою мовами протягом наступних тижнів.
Серед перших будуть перекладені епізоди з такими іменами, як Дакс Шепард (Dax Shepard), Моніка Педман (Monica Padman), Лекс Фрідман (Lex Fridman), Білл Сіммонс (Bill Simmons) і Стівен Бартлетт (Steven Bartlett). У майбутньому Spotify планує збільшити цю групу, додавши до неї The Rewatchables і нове шоу Тревора Ноа (Trevor Noah).
OpenAI оголосила про запуск інструменту, який може створювати звук, який здається людським, з простого тексту та кількох секунд прикладу мови.
Новий інструмент буде дуже обмежений у доступі через стурбованість щодо безпеки та приватності. Можливо, це одна з причин, чому технологія перекладу Spotify зараз перевіряється тільки з так званою вибраною групою подкастерів. Компанія не дає жодних передбачень про широке застосування нової функції.
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