Швеція оштрафувала Spotify на €5 млн за порушення правил захисту даних ЄС
Уряд Швеції оштрафував Spotify у розмірі близько €5 мільйонів за те, що він не інформував користувачів належним чином про те, як він використовує зібрані дані. Spotify планує оскаржити це рішення
Про це пише TechCrunch.
Орган із захисту даних Швеції заявив, що перевірив, як Spotify обробляє право клієнтів на доступ до їхніх особистих даних.
Регулятор зазначив, що згідно з нормами європейського закону про захист даних (GDPR) споживачі мають право знати, які дані про фізичну особу має компанія та як ці дані використовуються.
Відомо, що висновок про порушення статті 15 Загального регламенту захисту даних (GDPR) стався аж через понад чотири роки після того, як на Spotify була подана скарга некомерційною організацією з прав на конфіденційність
"Ми раді бачити, що шведська влада нарешті вжила заходів. Основним правом кожного користувача є отримання повної інформації про дані, які він обробляє про нього. Однак справа тривала понад 4 роки, і нам довелося судитися з IMY, щоб отримати рішення. Шведська влада однозначно повинна прискорити свої процедури", - сказав юрист з питань конфіденційності Стефано Россетті.
Зазначається, зо Spotify планує оскаржити це рішення.
"Spotify пропонує всім користувачам вичерпну інформацію про те, як обробляються їхні особисті дані. Під час свого розслідування шведський регулятор виявив лише незначні аспекти нашого процесу, які, на його думку, потребують покращення. Однак ми незгодні з рішенням і плануємо подати апеляцію", - зазначили у музичній компанії.
- Генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.
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