Про це повідомили на офіційному порталі сервісу.

Відомо, що у США тарифний план Premium Single подорожчає з $10 до $11 на місяць. Це перше підвищення з моменту запуску Spotify понад десять років тому.

Пакети Premium Family і Student також подорожчали на долар і тепер коштують $17 і $6 на місяць відповідно. Найбільше подорожчав тарифний план Premium Duo, який збільшився на два долари на місяць з $13 до $15.

Музичний сервіс робить це на тлі аналогічних дій конкурентів: Apple Music, Amazon Music та YouTube Music підвищили вартість своїх індивідуальних планів без реклами до $11 за минулий рік.