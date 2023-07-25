Музичний сервіс Spotify підвищив вартість преміум-підписок, проте не в Україні
Потоковий музичний сервіс Spotify підняв тарифи на підписки Premium у 53 країнах світу, проте Україну ця участь поки оминула
Про це повідомили на офіційному порталі сервісу.
Відомо, що у США тарифний план Premium Single подорожчає з $10 до $11 на місяць. Це перше підвищення з моменту запуску Spotify понад десять років тому.
Пакети Premium Family і Student також подорожчали на долар і тепер коштують $17 і $6 на місяць відповідно. Найбільше подорожчав тарифний план Premium Duo, який збільшився на два долари на місяць з $13 до $15.
Музичний сервіс робить це на тлі аналогічних дій конкурентів: Apple Music, Amazon Music та YouTube Music підвищили вартість своїх індивідуальних планів без реклами до $11 за минулий рік.
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