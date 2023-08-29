Spotify випустив нові віджети для Android
Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify оновив свої пропозиції віджетів для користувачів Android
Про це інформує Gizmochina.
Нові віджети з’явилися у версії 8.8.50. Користувачі можуть оновити додаток, щоб побачити їх на домашньому екрані.
Після дворічної перерви в оновленні віджетів Spotify випустив два нових варіанти, щоб полегшити життя мільйонам своїх користувачів. Перший, "базовий" віджет, задовольняє стандартні потреби – він показує поточний трек та обкладинку альбому, а також надає базові засоби керування медіафайлами.
Другий віджет – це те місце, де користувач може отримати персоналізовані рекомендації – від пісень та альбомів до подкастів та аудіокниг – на основі вподобань. Віджет може розширюватися до розміру 5×2, показуючи до п’яти персоналізованих пропозицій під треком, що відтворюється цієї миті.
Цей крок Spotify також ставить питання про важливість віджетів у повсякденному цифровому спілкуванні. Віджети можуть запропонувати спрощений, зручний досвід, доступний одним дотиком на домашньому екрані.
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