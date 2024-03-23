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Головна Технології Космічний корабель SpaceX з припасами для астронавтів пристикувався до МКС

Космічний корабель SpaceX з припасами для астронавтів пристикувався до МКС

23 березня, 2024 субота
15:41
Технології

У суботу, 23 березня, вантажний космічний корабель Cargo Dragon CRS-30 компанії SpaceX з продовольством для астронавтів успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції

Про це повідомляє Space.com.

Космічний корабель автономно пристикувався до зенітного порту модуля Harmony о 07:19 ранку за східним часом (11:19 за Гринвічем), злетівши на висоту 421 кілометр над південною частиною Атлантичного океану, на захід від Африки.

Корабель доправив на станцію 2 841 кг свіжих харчових продуктів, дослідницьких експериментів і обладнання для обслуговування станції для нинішнього екіпажу станції. У багажнику Dragon також знаходився новий запасний насос для зовнішньої системи термоконтуру космічної станції.

Як зазначили у виданні, CRS-30 стала 30-ю комерційною місією SpaceX з поповнення запасів на МКС, чим і пояснюється назва польоту.

  • 20 березня повідомлялось, що компанія Ілона Маска SpaceX почала продавати супутникові лазери, які використовуються для швидкого зв'язку в космосі іншим супутниковим компаніям, щоб накопичити гроші на масштабні проєкти.
Теги:
Світ
космос
корабель
США
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