Космічний корабель SpaceX з припасами для астронавтів пристикувався до МКС

Про це повідомляє Space.com.

Космічний корабель автономно пристикувався до зенітного порту модуля Harmony о 07:19 ранку за східним часом (11:19 за Гринвічем), злетівши на висоту 421 кілометр над південною частиною Атлантичного океану, на захід від Африки.

Корабель доправив на станцію 2 841 кг свіжих харчових продуктів, дослідницьких експериментів і обладнання для обслуговування станції для нинішнього екіпажу станції. У багажнику Dragon також знаходився новий запасний насос для зовнішньої системи термоконтуру космічної станції.

Як зазначили у виданні, CRS-30 стала 30-ю комерційною місією SpaceX з поповнення запасів на МКС, чим і пояснюється назва польоту.