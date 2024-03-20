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SpaceX продаватиме технології Starlink іншим компаніям, щоб заробити грошей

20 березня, 2024 середа
05:05
Технології Запуск супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX почала продавати супутникові лазери, які використовуються для швидкого зв'язку в космосі іншим супутниковим компаніям, щоб накопичити гроші на масштабні проєкти

Про це заявила президент SpaceX Гвінн Шотвелл, повідомляє Reuters.

Тисячі супутників Starlink компанії SpaceX на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутникові лазерні зв'язки для передачі даних один одному в космосі зі швидкістю світла, що дозволяє мережі пропонувати інтернет-покриття по всьому світу з невеликою кількістю наземних базових станцій.

"Ми реалізуємо це з нашою новою місією Polaris Dawn, яка розпочнеться цього літа на капсулі Dragon", - сказав Шотвелл, маючи на увазі майбутній політ приватного астронавта на космічній капсулі компанії Dragon.

SpaceX продаватиме компоненти космічних кораблів, щоб диверсифікувати доходи та накопичити кошти для фінансування більших капіталомістких проєктів. SpaceX розробляє і тестує свою ракету Starship наступного покоління, яка буде дешевшою, але набагато потужнішою, ніж чинна Falcon 9.

"Зазвичай ми не продаємо компоненти, тож для нас це в новинку", - додала Шотвелл.

  • 11 лютого у ГУР підтвердили, що російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. Бізнесмен спростував цю інформацію. Згодом у ГУР розповіли, що Росія закуповує Starlink в арабських країнах. 
  • Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що відключити росіян від Starlink може особисто Ілон Маск, а очільник Мінцифри заявив, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території. 
  • Демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через ймовірне використання Росією Starlink на фронті.
Теги:
Світ
космос
Ілон Маск
Starlink
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