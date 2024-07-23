Meta презентувала нову модель із ШІ для чат-ботів

Про це пише Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що ця модель має спектр нових можливостей, зокрема покращене мислення, яке допоможе розв'язувати складні математичні задачі або підсумовуватиме зміст книги. Водночас акцентовано, що і в Meta, і зовнішні розробники використовують Llama 3.1 в основному для роботи чат-ботів.

Відомо, що модель має генеративні функції штучного інтелекту, які на вимогу створюють картинки завдяки текстовим підказкам.

Зазначається, функція Llama 3.1 "Уявіть себе" дозволяє користувачам завантажити зображення свого обличчя, яке після цього можна застосовувати для створення зображень у різних сценаріях.

За словами глави Meta Марка Цукерберга, моделі Llama є "одними із найдосконаліших у світі".

"Я вважаю, що найважливішим продуктом для помічника зі штучним інтелектом буде те, наскільки він розумний. Моделі Llama, які ми створюємо, є одними з найдосконаліших у світі", - підкреслив він.

Цукерберг також додав, Meta вже працює над створенням Llama 4.