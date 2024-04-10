Microsoft інвестує $2,9 млрд у розвиток ШІ

Про це в інтерв'ю Nikkei Asia повідомив президент Microsoft Бред Сміт.

За його словами, впровадження штучного інтелекту та інвестиції в цей сектор є пріоритетом для багатьох урядів, включаючи уряд Японії.

Microsoft планує встановити передові напівпровідники для штучного інтелекту на двох існуючих майданчиках у Японії. Компанія також планує запустити програму перекваліфікації, пов'язану зі штучним інтелектом, для навчання 3 мільйонів працівників впродовж 3 років, а також створити нову лабораторію в Токіо для досліджень і розробок в галузі робототехніки та ШІ.

Сміт відзначив, що Японія має технологічні переваги і ШІ може допомогти країні розвиватися у багатьох сферах. Він також зазначив, що кібербезпека є важливим аспектом для Microsoft і компанія співпрацюватиме з японським урядом, щоб посилити й цю сферу.

Ці кроки є частиною глобальної стратегії Microsoft з розробки та застосування штучного інтелекту.