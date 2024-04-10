Microsoft інвестує $2,9 млрд у розвиток ШІ
Компанія Microsoft планує інвестувати 2,9 мільярда доларів у розвиток інфраструктури штучного інтелекту у Японії до 2025 року: це стане найбільшою інвестицією компанії в цій країні
Про це в інтерв'ю Nikkei Asia повідомив президент Microsoft Бред Сміт.
За його словами, впровадження штучного інтелекту та інвестиції в цей сектор є пріоритетом для багатьох урядів, включаючи уряд Японії.
Microsoft планує встановити передові напівпровідники для штучного інтелекту на двох існуючих майданчиках у Японії. Компанія також планує запустити програму перекваліфікації, пов'язану зі штучним інтелектом, для навчання 3 мільйонів працівників впродовж 3 років, а також створити нову лабораторію в Токіо для досліджень і розробок в галузі робототехніки та ШІ.
Сміт відзначив, що Японія має технологічні переваги і ШІ може допомогти країні розвиватися у багатьох сферах. Він також зазначив, що кібербезпека є важливим аспектом для Microsoft і компанія співпрацюватиме з японським урядом, щоб посилити й цю сферу.
Ці кроки є частиною глобальної стратегії Microsoft з розробки та застосування штучного інтелекту.
- Раніше стало відомо, що компанія Microsoft планує протягом наступних двох років інвестувати в німецьку інфраструктуру штучного інтелекту €3,2 млрд з метою збільшити свої потужності у сфері хмарних обчислень у Європі.
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