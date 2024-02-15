Microsoft планує інвестувати €3,2 млрд у німецьку інфраструктуру ШІ. З якою метою
Компанія Microsoft планує протягом наступних двох років інвестувати в німецьку інфраструктуру штучного інтелекту €3,2 млрд з метою збільшити свої потужності у сфері хмарних обчислень у Європі
Про це заявив президент корпорації Бред Сміт, повідомляє Bloomberg.
"Німецькі компанії швидко адаптують технології штучного інтелекту. Ми розширюємо наші центри обробки даних у регіоні", — розповів Сміт на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.
У матеріалі йдеться, що Microsoft інвестує в хмарну інфраструктуру та центри обробки даних "значні кошти", оскільки корпорація "прагне стати потужним центром штучного інтелекту через партнерство з OpenAI".
Така стратегія компанії щодо інвестицій у ШІ збільшила її ринкову капіталізацію. Таким чином, Microsoft посунула Apple з позиції найдорожчої компанії світу.
Bloomberg зауважує, корпорація оголосила про свої інвестиційні плани, коли європейські регулятори через проблеми конфіденційності та безпеки змушують хмарні компанії зберігати дані в межах ЄС.
"Ці інвестиції також пов’язані з тим, що ми вирішили залишатися відкритою країною", - зауважив Шольц.
- 14 лютого стало відомо, що провідні компанії в галузі штучного інтелекту, зокрема Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe, планують підписати угоду, щоб виявляти та маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у країнах світу.
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