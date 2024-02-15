Microsoft планує інвестувати €3,2 млрд у німецьку інфраструктуру ШІ. З якою метою

Про це заявив президент корпорації Бред Сміт, повідомляє Bloomberg.

"Німецькі компанії швидко адаптують технології штучного інтелекту. Ми розширюємо наші центри обробки даних у регіоні", — розповів Сміт на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

У матеріалі йдеться, що Microsoft інвестує в хмарну інфраструктуру та центри обробки даних "значні кошти", оскільки корпорація "прагне стати потужним центром штучного інтелекту через партнерство з OpenAI".

Така стратегія компанії щодо інвестицій у ШІ збільшила її ринкову капіталізацію. Таким чином, Microsoft посунула Apple з позиції найдорожчої компанії світу.

Bloomberg зауважує, корпорація оголосила про свої інвестиційні плани, коли європейські регулятори через проблеми конфіденційності та безпеки змушують хмарні компанії зберігати дані в межах ЄС.

"Ці інвестиції також пов’язані з тим, що ми вирішили залишатися відкритою країною", - зауважив Шольц.