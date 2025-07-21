Microsoft заявила про кібератаки на сервери SharePoint, які використовують держустанови та бізнес

Про це інформує Reuters.

За даними компанії, під загрозою перебували локальні сервери SharePoint. Натомість хмарна версія SharePoint Online у складі Microsoft 365 не постраждала.

У зв’язку з цим корпорація випустила термінове оновлення безпеки й закликала клієнтів негайно його встановити.

"Ми тісно співпрацюємо з CISA, Кіберзахисним командуванням міністерства оборони США та ключовими партнерами з кібербезпеки по всьому світу протягом усього періоду реагування", — заявив представник Microsoft.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) заявило, що знає про атаки і тісно співпрацює зі своїми федеральними та приватними партнерами.

Газета Washington Post, яка першою повідомила про хакерські атаки, зазначила, що протягом останніх кількох днів невідомі зловмисники скористалися вразливістю, щоб здійснити атаку, спрямовану проти американських та міжнародних агентств і підприємств.

Про загрозу вперше повідомила Washington Post, посилаючись на експертів із кібербезпеки. Видання зазначило, що йдеться про "атаку нульового дня", оскільки вона була спрямована на раніше невідому вразливість. Ризику піддалися десятки тисяч серверів.

У своєму попередженні Microsoft зазначила, що вразливість "дозволяє авторизованому зловмиснику здійснювати спуфінг через мережу". Під час атаки типу "спуфінг" зловмисник може маніпулювати фінансовими ринками або агентствами, приховуючи свою особу і видаючи себе за надійну особу, організацію або веб-сайт.

Microsoft уже працює над випуском патчів для версій SharePoint 2016 і 2019 років. У разі неможливості встановити оновлення негайно, компанія рекомендує тимчасово від’єднати сервери від Інтернету, аби уникнути втручання хакерів