Міноборони планує зробити переоформлення відстрочок у Резерв+ автоматичним
У Міноборони планують зробити переоформлення відстрочок від мобілізації автоматичним для тих, хто отримав їх через Резерв+
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук, передає Укрінформ.
Вона пояснила, що нинішні проблеми з електронною чергою в ТЦК та СП виникають переважно у періоди продовження мобілізації, коли одночасно багато людей намагаються поновити свої документи.
Аби розвантажити систему й уникнути черг, відстрочки, оформлені онлайн, у майбутньому продовжуватимуться без потреби особистого візиту до центрів.
"Маю дві рекомендації: перше - не відкладати переоформлення відстрочок на останні дні. Але ще... ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювались автоматично", - сказала посадовиця.
- 18 травня 2024 року Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані. Поступово в нього додавали дедалі більше функцій.
