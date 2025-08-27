Міноборони планує зробити переоформлення відстрочок у Резерв+ автоматичним

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук, передає Укрінформ.

Вона пояснила, що нинішні проблеми з електронною чергою в ТЦК та СП виникають переважно у періоди продовження мобілізації, коли одночасно багато людей намагаються поновити свої документи.

Аби розвантажити систему й уникнути черг, відстрочки, оформлені онлайн, у майбутньому продовжуватимуться без потреби особистого візиту до центрів.

"Маю дві рекомендації: перше - не відкладати переоформлення відстрочок на останні дні. Але ще... ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювались автоматично", - сказала посадовиця.