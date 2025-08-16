Мін’юст планово оновлюватиме реєстри Дії: коли застосунок не працюватиме
З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина послуг у мобільному застосунку та на порталі "Дія" буде тимчасово недоступна. Це пов'язано з плановим оновленням державних реєстрів Міністерством юстиції України
Про це йдеться на порталі "Дія".
"Встигніть отримати потрібні послуги завчасно або скористайтесь ними пізніше. Дія не зберігає ваші особисті дані — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом", - йдеться в повідомленні.
Через технічні роботи користувачі не зможуть скористатися низкою сервісів:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
- Дія.QR
- єВідновлення
- Бронювання працівників
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
- Перереєстрація авто
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
- єМалятко
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
- Зміна місця проживання
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків
- Гранти єРобота
- Будівельні послуги
- еПідприємець
- єОселя
- єДекларація
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин)
Інші послуги у застосунку та на порталі працюватимуть у звичайному режимі. Громадян закликали за потреби скористатися потрібними сервісами до початку технічних робіт або після їх завершення.
- В Україні запрацював сервіс Дія.Картка, який дає змогу мати одну мультирахункову картку для всіх державних виплат і послуг, а також надасть можливість змішаної оплати.
