Непрофесійні астронавти вперше в історії здійснили вихід у відкритий космос
Сьогодні, 12 вересня, чотири непрофесійні астронавти вперше в історії здійснили комерційний вихід у відкритий космос
Про це повідомляє Space.com.
Зазначено, що перший в історії вихід у космос приватним екіпажем непрофесійних астронавтів відбувся на третій день п’ятиденної подорожі на навколоземну орбіту.
У складі екіпажу полетіли американський бізнесмен, пілот і астронавт Джаред Айзекман, інженерки SpaceX Сар Гілліс й Анна Менон та експідполковник повітряних сил США Скотт "Кідд" Потіт.
Відомо, що непрофесійні астронавти провели у відкритому космосі одну годину 46 хвилин. Вони під час подорожі на орбіту досягли висоти висоти 1400,7 км.
Під час польоту екіпаж, зокрема, провів дослідження, щоб зʼясувати вплив космічного польоту і радіації на здоровʼя людини. Також астронавти протестували скафандри SpaceX EVA на мобільність.
- 10 вересня повідомляли, що SpaceX готується до історичного запуску місії Polaris Dawn з екіпажем: планують перший приватний вихід у відкритий космос.
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