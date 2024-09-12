Непрофесійні астронавти вперше в історії здійснили вихід у відкритий космос

Про це повідомляє Space.com.

Зазначено, що перший в історії вихід у космос приватним екіпажем непрофесійних астронавтів відбувся на третій день п’ятиденної подорожі на навколоземну орбіту.

У складі екіпажу полетіли американський бізнесмен, пілот і астронавт Джаред Айзекман, інженерки SpaceX Сар Гілліс й Анна Менон та експідполковник повітряних сил США Скотт "Кідд" Потіт.

Відомо, що непрофесійні астронавти провели у відкритому космосі одну годину 46 хвилин. Вони під час подорожі на орбіту досягли висоти висоти 1400,7 км.

Під час польоту екіпаж, зокрема, провів дослідження, щоб зʼясувати вплив космічного польоту і радіації на здоровʼя людини. Також астронавти протестували скафандри SpaceX EVA на мобільність.