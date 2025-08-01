Neuralink Ілона Маска розпочне клінічні випробування мозкових чипів у Великій Британії

Про це повідомляє Reuters.

Для проведення дослідження компанія співпрацюватиме з трастом лікарень Університетського коледжу Лондона та лікарнями Ньюкасла.

У Neuralink заявили, що взяти участь у дослідженні можуть пацієнти, які живуть з паралічем, спричиненим, зокрема, травмою спинного мозку або нервово-м’язовим захворюванням – аміотрофічним латеральним склерозом.

У 2024 році компанія розпочала випробування свого мозкового імплантату на людях після того, як вирішила проблеми з безпекою, на які звернуло увагу Управління з контролю за продуктами і ліками США, яке спочатку відхилило заявку Neuralink у 2022 році.

За даними компанії, наразі п’ять пацієнтів із важким паралічем користуються її пристроєм, керуючи цифровими та фізичними пристроями силою думки.

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