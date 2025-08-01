Neuralink Ілона Маска розпочне клінічні випробування мозкових чипів у Великій Британії
Компанія Neuralink мільярдера Ілона Маска повідомила про запуск клінічного дослідження у Великій Британії, яке має на меті перевірити, як її чипи можуть дозволити пацієнтам із важким паралічем керувати цифровими та фізичними пристроями силою думки
Про це повідомляє Reuters.
Для проведення дослідження компанія співпрацюватиме з трастом лікарень Університетського коледжу Лондона та лікарнями Ньюкасла.
У Neuralink заявили, що взяти участь у дослідженні можуть пацієнти, які живуть з паралічем, спричиненим, зокрема, травмою спинного мозку або нервово-м’язовим захворюванням – аміотрофічним латеральним склерозом.
У 2024 році компанія розпочала випробування свого мозкового імплантату на людях після того, як вирішила проблеми з безпекою, на які звернуло увагу Управління з контролю за продуктами і ліками США, яке спочатку відхилило заявку Neuralink у 2022 році.
За даними компанії, наразі п’ять пацієнтів із важким паралічем користуються її пристроєм, керуючи цифровими та фізичними пристроями силою думки.
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- На початку червня Neuralink Ілона Маска оголосила, що в ході останнього раунду фінансування зібрала 650 млн доларів. Повідомлялося, що компанія розпочинає клінічні випробування свого мозкового імплантату.
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