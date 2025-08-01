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Головна Технології Neuralink Ілона Маска розпочне клінічні випробування мозкових чипів у Великій Британії

Neuralink Ілона Маска розпочне клінічні випробування мозкових чипів у Великій Британії

Катерина Ганжа
1 серпня, 2025 п'ятниця
07:00
Технології Neuralink

Компанія Neuralink мільярдера Ілона Маска повідомила про запуск клінічного дослідження у Великій Британії, яке має на меті перевірити, як її чипи можуть дозволити пацієнтам із важким паралічем керувати цифровими та фізичними пристроями силою думки

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Для проведення дослідження компанія співпрацюватиме з трастом лікарень Університетського коледжу Лондона та лікарнями Ньюкасла.

У Neuralink заявили, що взяти участь у дослідженні можуть пацієнти, які живуть з паралічем, спричиненим, зокрема, травмою спинного мозку або нервово-м’язовим захворюванням – аміотрофічним латеральним склерозом. 

У 2024 році компанія розпочала випробування свого мозкового імплантату на людях після того, як вирішила проблеми з безпекою, на які звернуло увагу Управління з контролю за продуктами і ліками США, яке спочатку відхилило заявку Neuralink у 2022 році.

За даними компанії, наразі п’ять пацієнтів із важким паралічем користуються її пристроєм, керуючи цифровими та фізичними пристроями силою думки.

Читайте також: Американець з чипом Neuralink від Маска вперше показав на YouTube, як керує комп’ютером силою думки

  • На початку червня Neuralink Ілона Маска оголосила, що в ході останнього раунду фінансування зібрала 650 млн доларів. Повідомлялося, що компанія розпочинає клінічні випробування свого мозкового імплантату. 
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Здоров'я
Медицина
Ілон Маск
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