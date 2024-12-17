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Головна Технології Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про швидкий інтернет для українців

Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про швидкий інтернет для українців

Юлія Юліна
17 грудня, 2024 вiвторок
19:10
Технології Смартфон

Верховна Рада на засіданні 17 грудня підтримала за основу законопроєкт, спрямований на поліпшення якості мобільного зв'язку на всій території України

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Мобільний інтернет повинен бути швидким і у великих містах, і в селах, і на дорогах між містами. Парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Дуже важливий для якості звʼязку", - написав він.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт розроблено з метою поліпшення якості послуг голосового звʼязку та передачі даних. Також суттєво покращиться покриття мобільним звʼязком у сільській місцевості, що призведе до зменшення цифрового розриву. Окрім того, збільшиться можливість використання державних послуг онлайн у сільській місцевості.

"Тепер визначатиметься мінімальна швидкість, щоб ви могли завантажити відео в месенджері, коли перебуваєте в дорозі, або вийти на контакт із колегами. Оператори будуть зобовʼязані дотримуватися цих стандартів", - зазначив своєю чергою Федоров.

У разі ухвалення законопроєкту в другому читанні українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість на смартфонах. Інформація передаватиметься регулятору сфери — НКЕК, щоб він реагував на проблемні ситуації, пояснив міністр.

Він додав, що нацроумінг працюватиме й після завершення воєнного стану в кризових ситуаціях.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
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