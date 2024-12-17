Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про швидкий інтернет для українців
Верховна Рада на засіданні 17 грудня підтримала за основу законопроєкт, спрямований на поліпшення якості мобільного зв'язку на всій території України
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Мобільний інтернет повинен бути швидким і у великих містах, і в селах, і на дорогах між містами. Парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Дуже важливий для якості звʼязку", - написав він.
Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт розроблено з метою поліпшення якості послуг голосового звʼязку та передачі даних. Також суттєво покращиться покриття мобільним звʼязком у сільській місцевості, що призведе до зменшення цифрового розриву. Окрім того, збільшиться можливість використання державних послуг онлайн у сільській місцевості.
"Тепер визначатиметься мінімальна швидкість, щоб ви могли завантажити відео в месенджері, коли перебуваєте в дорозі, або вийти на контакт із колегами. Оператори будуть зобовʼязані дотримуватися цих стандартів", - зазначив своєю чергою Федоров.
У разі ухвалення законопроєкту в другому читанні українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість на смартфонах. Інформація передаватиметься регулятору сфери — НКЕК, щоб він реагував на проблемні ситуації, пояснив міністр.
Він додав, що нацроумінг працюватиме й після завершення воєнного стану в кризових ситуаціях.
- Днями Міністерство цифрової трансформації України надало поради щодо користування інтернетом під час відключень електроенергії.
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