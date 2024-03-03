Роботизовані платформи та БПЛА: Федоров розповів, за якими напрямами найбільше виділяють гранти
Кластер оборонних технологій Brave1 виділив $3 млн на оборонні інновації. Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, за якими напрямами найбільше виділяють гранти
Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму $ 3 млн 45 тис. для розробників, які створюють оборонні інновації. Ці технології не лише підсилюють військових, зберігають їхні життя, а й дають Силам оборони переваги на полі бою.
Напрями, за якими найбільше видали грантів:
- 54 - наземні роботизовані комплекси
- 30 - безпілотники
- 19 - системи захисту та безпеки військ
- 12 - розвідка
- 11 - логістика
- 10 - зв’язок
- 8 - зразки та системи озброєння
- 7 - радіоелектронна боротьба/радіоелектронна розвідка
- 22 - інше.
"На 2024 рік на гранти від Brave1 у бюджеті закладено 1,5 млрд грн, а суму грантів буде збільшено до 10, 25, 50, 100 та 200 тис. доларів. Розвиток інновацій - це топпріоритет для держави", - написав Федоров.
Кластер оборонних технологій Brave1 запустили у квітні 2023 року з метою пришвидшення розвитку технологій, які допомагатимуть на полі бою і даватимуть змогу відповідати ворогу. До кластера може доєднатися кожен охочий, незалежно від того, є тільки ідея або вже прототип розробки. Brave1 супроводжує розробників на всіх етапах - від подання заявки до кодифікації за стандартами НАТО й контрактування.
- 28 лютого стало відомо, що учасники кластера Brave1 створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel. Його вже уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони на різних ділянках фронту.
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