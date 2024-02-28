В Україні створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Дрон Hummel може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км.

"Підрозділи, які користуються безпілотником, дали фідбек: відзначили його нестандартні частоти керування, жорстку раму та ніжки, завдяки яким дрон здійснює м’яку посадку. Дрон уже пройшов комісію Міноборони, його рекомендували до кодифікації за стандартами НАТО", - написав Федоров.

Також він розповів, що нині команда інженерів розробляє розвідувальні дрони коптерного типу, за допомогою яких збиратимуть інформацію про противника й оброблятимуть її в режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту.

"Команда працює над автоматичним відслідковуванням цілі. Так дрон долітатиме куди треба, якщо втратив керування та перервалося відео", - розповів міністр.