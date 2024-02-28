В Україні створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel
Учасники кластера Brave1 створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel. Його вже уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони на різних ділянках фронту
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Дрон Hummel може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км.
"Підрозділи, які користуються безпілотником, дали фідбек: відзначили його нестандартні частоти керування, жорстку раму та ніжки, завдяки яким дрон здійснює м’яку посадку. Дрон уже пройшов комісію Міноборони, його рекомендували до кодифікації за стандартами НАТО", - написав Федоров.
Також він розповів, що нині команда інженерів розробляє розвідувальні дрони коптерного типу, за допомогою яких збиратимуть інформацію про противника й оброблятимуть її в режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту.
"Команда працює над автоматичним відслідковуванням цілі. Так дрон долітатиме куди треба, якщо втратив керування та перервалося відео", - розповів міністр.
- 19 лютого Михайло Федоров розповів, що в Україні розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою.
- 24 лютого міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння співробітництва у сфері безпеки та оборони, згідно з яким у дронах українського виробництва буде вбудовано ШІ.
- 25 лютого повідомлялось, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік. 90% дронів, які зараз Україна використовує на полі бою, – українського виробництва.
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