Розробники розсекретили, яка музика лунатиме з радіо у S.T.A.L.K.E.R. 2

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на YouTube-канал GSC Game World.

У новому ролику від розробників можна послухати частину треків, які будуть лунати з радіо у S.T.A.L.K.E.R. 2 на локації Росток.

"Перед вилазкою непогано було б відпочити, музику послухати. Кусень провізії, вранішнє сонечко, а у вухах грає ехо з Великої Землі. Зона не завжди про рух, боротьбу та виживання. Іноді Вона відчувається в мелодіях, роздумах, у смакуванні того, що попереду, в наступній подорожі", - розповідають розробники відеогри.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.

Реліз запланований на 5 вересня 2024 року. S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступний для користувачів ПК та Xbox.