Вийшов трейлер гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" українською мовою

Про це повідомляє Аin.

Трейлер, повністю озвучений українською мовою, демонструє нові деталі та подробиці гри.

Граючи за сталкера, на ім'я Скіф, гравці досліджуватимуть небезпечну та загадкову радіоактивну зону, населену мутантами та ворожими угрупованнями, пише ресурс.

У трейлері представлені нові локації, зустрічі з мутантами та архіаномаліями, а також місця, де гравці зможуть відпочити та підготуватися до наступних випробувань. Ігрові кадри переплітаються з фрагментами сюжету.

Реліз гри запланований на 5 вересня 2024 року.

Довідково. "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.

GSC Game World — це українська компанія-розробник відеоігор, заснована в 1995 році. Вона відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки".

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Трейлер