Вийшов трейлер гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" українською мовою
GSC Game World під час презентації Xbox Showcase представили новий трейлер комп'ютерної гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" українською мовою
Про це повідомляє Аin.
Трейлер, повністю озвучений українською мовою, демонструє нові деталі та подробиці гри.
Граючи за сталкера, на ім'я Скіф, гравці досліджуватимуть небезпечну та загадкову радіоактивну зону, населену мутантами та ворожими угрупованнями, пише ресурс.
У трейлері представлені нові локації, зустрічі з мутантами та архіаномаліями, а також місця, де гравці зможуть відпочити та підготуватися до наступних випробувань. Ігрові кадри переплітаються з фрагментами сюжету.
Реліз гри запланований на 5 вересня 2024 року.
Довідково. "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.
GSC Game World — це українська компанія-розробник відеоігор, заснована в 1995 році. Вона відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки".
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Трейлер
- У середу, 6 березня, під час презентації партнерів Xbox розробники представили оригінальну трилогію STALKER для консолей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.27 Купівля 40.27Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.3
- Актуальне
- Важливе