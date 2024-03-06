Оригінальну трилогію STALKER перевипустили на Xbox
У середу, 6 березня, під час презентації партнерів Xbox розробники представили оригінальну трилогію STALKER для консолей
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний ютуб-канал Xbox.
Розробники заявили, що користувачі Xbox зможуть зіграти оригінальну трилогію STALKER вже сьогодні. На геймерів чекає оновлений інтерфейс та підтримка 60 кадрів у секунду.
S.T.A.L.K.E.R. - це культова серія ігор, яку створила українська компанія GSC Game World. Події відбуваються в альтернативному світі Чорнобильської зони відчуження.
На ПК гра вийшла ще у 2007 році.
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy на Xbox. Трейлер
- Геймери зможуть зіграти у "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" вже у вересні 2024 року.
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