Оригінальну трилогію STALKER перевипустили на Xbox

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний ютуб-канал Xbox.

Розробники заявили, що користувачі Xbox зможуть зіграти оригінальну трилогію STALKER вже сьогодні. На геймерів чекає оновлений інтерфейс та підтримка 60 кадрів у секунду.

S.T.A.L.K.E.R. - це культова серія ігор, яку створила українська компанія GSC Game World. Події відбуваються в альтернативному світі Чорнобильської зони відчуження.

На ПК гра вийшла ще у 2007 році.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy на Xbox. Трейлер