Розробники перенесли вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Фінальна дата релізу

Про це українська студія GSC Game World повідомила на своєму ютуб-каналі.

Очікувалось, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться у першому кварталі цього року. Проте розробникам довелось перенести вихід гри.

"Нова дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Гра вийде 5 вересня 2024 року і доступна для попереднього замовлення!", - йдеться у повідомленні.

S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступний для користувачів ПК та Xbox.