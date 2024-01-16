Розробники перенесли вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Фінальна дата релізу
Геймери зможуть зіграти у "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" вже у вересні 2024 року
Про це українська студія GSC Game World повідомила на своєму ютуб-каналі.
Очікувалось, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться у першому кварталі цього року. Проте розробникам довелось перенести вихід гри.
"Нова дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Гра вийде 5 вересня 2024 року і доступна для попереднього замовлення!", - йдеться у повідомленні.
S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступний для користувачів ПК та Xbox.
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