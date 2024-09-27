Розвиток цифровізацій та інновацій: Україна приєдналась до Digital Public Goods Alliance
Україна приєдналася до глобальної кампанії 50-in-5 та Digital Public Goods Alliance, у межах якої розвиватиме цифровізацію та масштабування інновацій
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Продовжуємо розвивати цифрову державу та ділитися найкращими практиками з усім світом. Україна приєдналася до глобальної кампанії 50-in-5 та Digital Public Goods Alliance, яку підтримує ПРООН й Офіс інновацій ЮНІСЕФ", - йдеться у повідомленні.
У межах партнерства розвиватимуть цифровізацію та масштабуватимуть інновації в Україні, щоб кожен мав доступ до цифрових послуг і можливостей, - сказали в Мінцифрі. Також для України це можливість зробити внесок у глобальний розвиток цифровізації.
"Україна не тільки ділитиметься власним досвідом, а й перейматиме найкращі світові практики від партнерів у сфері цифрової трансформації та розвитку технологій. Загалом до Альянсу входять 22 країни, серед яких Естонія, Франція, Сингапур, Норвегія, країни Африки та Латинської Америки", - додали у відомстві.
- Міністерство цифрової трансформації провело зустріч з керівництвом компанії Grammarly, на якій обговорили, зокрема, розвиток штучного інтелекту в Україні.
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