Розвиток цифровізацій та інновацій: Україна приєдналась до Digital Public Goods Alliance

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Продовжуємо розвивати цифрову державу та ділитися найкращими практиками з усім світом. Україна приєдналася до глобальної кампанії 50-in-5 та Digital Public Goods Alliance, яку підтримує ПРООН й Офіс інновацій ЮНІСЕФ", - йдеться у повідомленні.

У межах партнерства розвиватимуть цифровізацію та масштабуватимуть інновації в Україні, щоб кожен мав доступ до цифрових послуг і можливостей, - сказали в Мінцифрі. Також для України це можливість зробити внесок у глобальний розвиток цифровізації.

"Україна не тільки ділитиметься власним досвідом, а й перейматиме найкращі світові практики від партнерів у сфері цифрової трансформації та розвитку технологій. Загалом до Альянсу входять 22 країни, серед яких Естонія, Франція, Сингапур, Норвегія, країни Африки та Латинської Америки", - додали у відомстві.