Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США

Про це повідомив керівник напряму Gemini Джек Кравчик.

Зазначається, що наразі в більшості країн розпочався запуск англійською мовою, цей процес триватиме кілька днів. Для користувачів Android ШІ буде доступним завдяки Google Assistant. Для iOS - через кнопку в застосунку Google, проте лише якщо основною мовою обрана англійська.

Зараз розробники працюють над підтримкою японської та корейської мови, а далі з'являться також мови інших країн.