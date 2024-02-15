Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США
Модель штучного інтелекту Gemini від корпорації Google стала доступною на мобільних пристроях iOS і Android за межами США: запуск триватиме кілька днів
Про це повідомив керівник напряму Gemini Джек Кравчик.
Зазначається, що наразі в більшості країн розпочався запуск англійською мовою, цей процес триватиме кілька днів. Для користувачів Android ШІ буде доступним завдяки Google Assistant. Для iOS - через кнопку в застосунку Google, проте лише якщо основною мовою обрана англійська.
Зараз розробники працюють над підтримкою японської та корейської мови, а далі з'являться також мови інших країн.
- Раніше Google презентував свою найдосконалішу модель ШІ Gemini. Вона здатна обробляти різні типи інформації та працювати на будь-яких пристроях.
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