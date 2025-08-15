Штучний інтелект перетворив думки на текст із точністю 74%
Дослідники Стенфордського університету представили експериментальний нейрокомп'ютерний інтерфейс (BCI), здатний перетворювати невимовлені слова на текст із точністю до 74%
Про це повідомляє EuroNews.
Розробка покликана допомогти людям, які втратили можливість говорити, відновити вербальну комунікацію.
Пристрій зчитує нейронну активність з моторної кори мозку — зони, відповідальної за формування мовлення. Чотирьом добровольцям імплантували мікроелектроди, що реєструють електричні сигнали від нейронів. Під час експериментів, описаних у журналі Cell, учасники або вимовляли, або лише уявляли вимову певних слів. Обидва випадки активували подібні ділянки мозку, що дозволило алгоритму ШІ "навчитися" розпізнавати внутрішні фрази.
Для захисту приватності вчені протестували "парольну" систему: розпізнавання внутрішньої мови активується лише після вимови кодової фрази. У тестах із паролем "Chitty chitty bang bang" система правильно ідентифікувала його у 99% випадків, демонструючи можливість контролювати доступ до власних думок.
За словами авторки дослідження Ерін Кунц, це перший випадок, коли науковцям вдалося зафіксувати та інтерпретувати мозкову активність, пов’язану саме з "уявною розмовою". Її колега Френк Віллетт наголосив, що технологія здатна відновлювати спілкування у формі, максимально близькій до природної, а моделі можна навчити ігнорувати внутрішнє мовлення, якщо користувач цього бажає.
Розробка перебуває на ранньому етапі, і дослідники підкреслюють: сьогодні BCI не може "читати думки" без значних технічних та етичних обмежень. Проте у майбутньому вдосконалені системи можуть наблизитися до цього.
- Американська організація OpenAI 7 серпня запустила більш потужну модель штучного інтелекту GPT-5, яка розроблена для покращення кодування та творчого письма зокрема.
