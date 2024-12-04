Смартфон iPhone 16 – бездоганний стиль із інтелектуальними можливостями

Одне з нововведень у телефоні – використання інструментів штучного інтелекту, за допомогою яких полегшується управління та комунікація. Телефон iPhone 16 відмінно підходить для роботи з різним контентом, а це, в свою чергу, робить його придатним для людей різних професій. Як і раніше, за допомогою iPhone, але вже нового покоління, вдасться отримувати високоякісні знімки з ідеальною деталізацією.

Лаконічне виконання та зовнішній вигляд

Корпус ще тонший, закруглені краї плавно переходять в рівну задню панель. Екран практично повністю закриває передню сторону пристрою, а захищена вона за традицією за допомогою скла Ceramic Shield нового покоління. Задня частина телефону доповнюється подвійною камерою і об'єктиви цього разу розташовані один над одним, а не по діагоналі.

Зліва розташована кнопка Action button, відразу під нею клавіша для регулювання гучності. Кнопку вдасться налаштувати як завгодно для виконання різних функцій. Праворуч натисніть кнопку Camera Control, щоб керувати камерою. Серед відтінків представлені такі варіанти:

рожевий;

бірюзовий;

чорний;

білий;

ультрамарин.

Основою рамок є міцний алюмінієвий сплав, який відрізняється стійкістю до ударів та механічних впливів. Розмір смартфона 147,6×71,6×7,8 мм, а вага – 170 грамів.

Операційна система та нейромережа

Основою телефону є ОС iOS 18, де перероблено дизайн та додано нові можливості. Управління, як і раніше, просте та інтуїтивно зрозуміле, а за допомогою голосового помічника Siri виконання більшості команд стане ще простіше. Тим більше помічник може не лише розпізнавати текст, але і писати його. Додатково є механізм для вільного переміщення іконок на екрані та безліч асистентів, які працюють на основі штучного інтелекту.

Новий чіп

За продуктивність відповідає оновлений чіп A18 Bionic, який гармонійно поєднує продуктивність та енергоефективність. Центральний та графічні процесори на 6 і 5 ядер відповідно. Машинне навчання працює на основі Neural Engine, де 16 ядер. Телефон без проблем запускатиме ресурсні програми та ігри. Температура зберігається на низькому рівні завдяки оптимізованій системі охолодження.