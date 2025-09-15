Starlink перестав працювати вздовж лінії фронту, звʼязок поступово відновлюється, - Мадяр
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вранці 15 вересня заявив, що Starlink перестав працювати вздовж усієї лінії фронту. Про проблеми з доступом до інтернету також повідомляли світові користувачі
Про це Мадяр написав у telegram.
"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", – зазначив він.
Водночас сервіс Downdetector близько 07:30 ранку почав отримувати повідомлення про проблеми в роботі Starlink від іноземних користувачів.
фото: Downdetector/скріншот
Станом на 08:02 командувач Сил безпілотних систем поінформував, що звʼязок поступово відновлюється.
"Повторився глобальний збій на SpaceX", – додав він.
- Увечері четверга, 24 липня, зафіксували збій у роботі сервісу супутникового зв'язку Starlink по усьому світу. Термінали припинили роботу й по лінії фронту. Станом на ранок 25 липня роботу мережі повністю відновлено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.53
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе