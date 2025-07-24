По усьому світу зафіксували збій у роботі Starlink, термінали не працюють на фронті

Про це стало відомо з сайту компанії Starlink.

"Наразі у Starlink спостерігаються перебої в роботі сервісу. Наша команда займається вирішенням проблеми", - йдеться у повідомленні на головній сторінці.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді, наслідки збою відчули на фронті.

"Starlink ліг по всьому фронту", - написав він.

Очільник американської компанії SpaceX, якій належить проєкт Starlink, Ілон Маск у соцмережі Х поінформував, що найближчим часом сервіс відновить роботу.

"Вибачте за незручності. SpaceX усуне причину проблеми, щоб уникнути її повторення в майбутньому", - додав він.

Згідно з даними сервісу Downdetector, масово про збої почали повідомляти близько 22:00.

фото: скриншот / Downdetector

19 травня у роботі чат-бота ChatGPT американської компанії OpenAI стався масштабний технічний збій.