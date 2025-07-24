По усьому світу зафіксували збій у роботі Starlink, термінали не працюють на фронті
Увечері четверга, 24 липня, зафіксували збій у роботі сервісу супутникового зв'язку Starlink по усьому світу. Термінали припинили роботу й по лінії фронту
Про це стало відомо з сайту компанії Starlink.
"Наразі у Starlink спостерігаються перебої в роботі сервісу. Наша команда займається вирішенням проблеми", - йдеться у повідомленні на головній сторінці.
Як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді, наслідки збою відчули на фронті.
"Starlink ліг по всьому фронту", - написав він.
Очільник американської компанії SpaceX, якій належить проєкт Starlink, Ілон Маск у соцмережі Х поінформував, що найближчим часом сервіс відновить роботу.
"Вибачте за незручності. SpaceX усуне причину проблеми, щоб уникнути її повторення в майбутньому", - додав він.
Згідно з даними сервісу Downdetector, масово про збої почали повідомляти близько 22:00.
фото: скриншот / Downdetector
19 травня у роботі чат-бота ChatGPT американської компанії OpenAI стався масштабний технічний збій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.76Продаж 49.46
- Актуальне
- Важливе