Топ налаштувань, які потрібно зробити на iPhone 16 Pro Max щонайперше

Смартфони Apple дарують безкомпромісні можливості, поєднуючи інноваційні технології з вишуканим дизайном. Але щоб використовувати потенціал гаджетів на повну, варто витратити трохи часу на налаштування. У цій статті ми розглянемо ключові опції iOS 18, які зроблять ваш смартфон максимально зручним і персоналізованим.

Налаштування зовнішнього вигляду

Почнемо з персоналізації екрана блокування. iOS 18 пропонує розширені можливості з його налаштування:

Виберіть шпалери, які підкреслять ваш стиль. Налаштуйте шрифти та кольори, щоб текст виглядав гармонійно. Додайте на екран блокування віджети, які покажуть потрібну інформацію: погоду, фізичну активність, повідомлення пошти.

Тепер оптимізуємо робочі столи. Ідея — створити на iPhone 16 Pro Max окремі екрани під різні завдання: роботу, фітнес, розваги тощо. Додайте на них потрібні іконки додатків і віджети. В iOS 18 можна вибрати стиль — світлі, темні або тоновані під шпалери.

Використання фокусрежимів

Фокусрежими — потужний інструмент iOS 18 для адаптації смартфона під ваш стиль життя. Створіть персональні налаштування під різні сценарії:

роботу;

тренування;

відпочинок;

сон.

Для кожного сетапу можна вибрати свої робочі столи та екрани блокування, а також налаштувати фільтрування повідомлень.

Включення потрібного фокус режиму на Айфон 16 Про Макс легко автоматизувати за розкладом або геолокацією. Наприклад, "Робота" буде активуватися коли ви приходите в офіс у будні, а "Сон" — коли лягаєте спати.

Безпека та приватність

Конфіденційні застосунки, як-от банківські або медичні, можна приховати зі списку та захистити Face ID. Так ніхто крім вас не зможе їх відкрити.

Порядок в особистій інформації допоможе навести додаток "Фото". Він вміє автоматично групувати знімки чеків, квитанцій, документів в окремі альбоми. Більше не потрібно довго шукати те саме фото серед сотень інших.

Інші корисні налаштування

Ось кілька додаткових налаштувань, які зроблять використання iPhone 16 Про Макс ще комфортнішим:

У меню "Батарея" увімкніть оптимізовану зарядку. Вона знизить знос акумулятора і продовжить його термін служби. Там же можна створити ярлик режиму екстремального енергоощадження. Налаштуйте центр управління під себе. Додайте туди потрібні перемикачі та кнопки швидкого доступу, згрупуйте їх за сторінками.

Якщо вас заколисує під час використання iPhone в машині, увімкніть відповідну опцію в розділі "Універсальний доступ". Анімації стануть менш інтенсивними.

Цілком зрозуміло, що ви захочете купити Айфон 16 Про Макс, щоб повною мірою насолодитися всіма його перевагами, навіть зважаючи на його високу ціну. Скориставшись нашими порадами, ви зможете адаптувати гаджет відповідно до своїх потреб та вподобань, що зробить використання смартфона більш комфортним і продуктивним.