Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї

У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї

Анатолій Буряк
31 серпня, 2025 неділя
05:58
Технології У камері зі збитого російського дрону виявили відео, записане на заводі в Китаї

Військовослужбовець ЗСУ, фахівець з радіотехнологій та технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про виявлення ним в одному зі збитих російських розвідувальних дронів заводського відеозапису, зробленого на підприємстві у КНР

Зміст

Про це військовий розповів у себе в ТГ-каналі.

"У камері чергової збитої "Гербери" виявив відео з китайського заводу, на якому перевіряли роботу цієї камери", - зазначив Бескрестнов.

Читайте також: Чи відключатимуть мобільний зв'язок під час ударів "шахедами": пояснення Сергія Флеша

Як можна побачити на наведеному ним відео, тестувальник вмикає камеру й наводить її на жвавий рух автівок китайською автострадою. 

При цьому камера виокремлює окремі автівки, зображення окремих з них збільшується.

Де знаходиться завод

Це камера моделі A40 Pro виробництва Viewpro. Виробництво розташоване у Шеньчжені, в науково-технологічному парку Aotexing Science Park (район Наньшань), так вказано на сайті виробника. Саме звідти велась зйомка, пояснив український OSINT-проєкт КіберБорошно.

Читайте також: Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні. Ексклюзив Еспресо

"Хоч і адреса з сайта не б'ється нормально через Google Maps, але переклавши її на китайську та перевіривши через Baidu, ми на 100% переконались в правильності геолокації", - повідомляють автори проєкта.

Ось встановлені ними координати ведення зйомки: 22.554448,113.944050.

Теги:
Відео
Новини
Китай
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
радбез ООН
Автор Марія Музиченко
30 серпня, 2025 субота
США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями
Автор Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Автор Юрій Мартинович
27 серпня, 2025 середа
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
Київ
+18.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
31 серпня
01:16
шахед
Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 30 серпня: в Херсоні загинув чоловік
2025, субота
30 серпня
23:47
Молдова ЕС
До виборів у Молдові допущено блок уніоністів, що просуває об'єднання з Румунією
23:06
школа в окупації
В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше
22:41
Від початку доби на фронті відбулось 136 боїв: найбільше - на Лиманському та Покровському напрямках
22:35
Дональд Трамп
Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios
22:26
Ексклюзив
Віталій Портников
Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні
22:22
Яблука
Імпорт яблук зріс у 8 разів, імпорт свинини - у понад 4 рази, - "Дзеркало тижня"
21:56
На Одещині Lexus з'їхав в кювет і перекинувся: ЗМІ пишуть, що за кермом був мер Рені Плєхов, а загибла - його мати
21:26
Оновлено
ФК "Карпати"
"Епіцентр" програв "Колосу", "Оболонь" поступилася "Кривбасу", а "Рух" був слабшим за "Металіст 1925": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
21:01
нафта роснефть
Прибуток "Роснафти" за перше півріччя 2025 року впав на 68%
20:35
ХарківПрайд-2025
Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік
20:27
Володимир Ар'єв
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
20:05
Дональд Трамп
Трамп: ми продаємо озброєння не Україні, а НАТО
20:00
OPINION
Москва хотіла вбити Парубія не один раз
19:26
Ексклюзив
вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року
Свідки стверджують, що кілер приїжджав напередодні, стояв під будинком: журналіст Савельєв про вбивство Андрія Парубія
19:23
ЗСУ
Сотня тисяч окупантів не змогла захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк протягом літньої кампанії, - речник ОСУВ "Дніпро"
18:53
Оновлено
Андрій Парубій
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
18:39
Валерій Герасимов
Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
18:37
"Золотий вік" достроково розірвав контракт з Настею Каменських: яка причина
18:05
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Ворог хоче вчепитися за околиці Покровська та зав'язати міські бої: Братчук про наступальну кампанію окупантів на осінь-зиму
18:01
OPINION
Чи можуть військові контролювати громадський протест
17:57
вчителька
Одеським педагогам доплачуватимуть по 2 тис. грн, а молодим спеціалістам - по 5 тис. грн
17:46
Володимир Зеленський
Зеленський після розмови з Моді: Сподіваємося на сигнал про припинення вогню під час переговорів у Китаї
17:35
Свято останнього дзвоника
В Одесі за парти сяде вдвічі менше першокласників, ніж до "повномасштабки"
17:33
Огляд
Будинок у Кончі-Заспі
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
17:06
Андрій Парубій
Зеленський про вбивство Парубія: Злочин був ретельно підготовлений
16:54
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія продовжуватиме терористичну війну з українством в Україні навіть після завершення бойових дій, - Портников
16:43
Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню
16:00
OPINION
Парубій був комендантом фортеці Україна
15:34
Ексклюзив
Росія може назвати вбивство Парубія сатисфакцією власних спецслужб, - Ступак
15:22
Кирило Буданов
Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі
15:05
знищені окупанти
Сили оборони взяли росіян в оточення поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"
14:34
Ексклюзив
Андрій Парубій
"Російська помста за державницьку позицію": нардеп Княжицький про вбивство Андрія Парубія у Львові
14:29
Андрій Парубій
Іллєнко, Стерненко про вбивство Парубія: Українці беззахисні у тилу, бо не мають дозволу на власну короткоствольну зброю
14:16
Прапор США
The Telegraph: США розглядають свої приватні військові компанії в Україні як частину мирного плану
14:05
OPINION
Переговори в Китаї. Що варто розуміти
13:30
Із Польщі видворили 15 громадян України: причина
13:25
Ексклюзив
росія китай
Є дедалі більше доказів, що Росія та Китай поглиблюють співпрацю, - австралійський генерал Раян
12:48
Ексклюзив
Морський дрон
"Точно не проти нашого флоту": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко пояснив як Росія планує використовувати морські дрони
12:38
Кая Каллас
РФ не повинна отримати заморожені активи, доки не виплатить репарації Україні, - Каллас
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV