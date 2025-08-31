У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
Військовослужбовець ЗСУ, фахівець з радіотехнологій та технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про виявлення ним в одному зі збитих російських розвідувальних дронів заводського відеозапису, зробленого на підприємстві у КНР
Про це військовий розповів у себе в ТГ-каналі.
"У камері чергової збитої "Гербери" виявив відео з китайського заводу, на якому перевіряли роботу цієї камери", - зазначив Бескрестнов.
Як можна побачити на наведеному ним відео, тестувальник вмикає камеру й наводить її на жвавий рух автівок китайською автострадою.
При цьому камера виокремлює окремі автівки, зображення окремих з них збільшується.
Де знаходиться завод
Це камера моделі A40 Pro виробництва Viewpro. Виробництво розташоване у Шеньчжені, в науково-технологічному парку Aotexing Science Park (район Наньшань), так вказано на сайті виробника. Саме звідти велась зйомка, пояснив український OSINT-проєкт КіберБорошно.
"Хоч і адреса з сайта не б'ється нормально через Google Maps, але переклавши її на китайську та перевіривши через Baidu, ми на 100% переконались в правильності геолокації", - повідомляють автори проєкта.
Ось встановлені ними координати ведення зйомки: 22.554448,113.944050.
- Біла Церква
