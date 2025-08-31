У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї

Про це військовий розповів у себе в ТГ-каналі.

"У камері чергової збитої "Гербери" виявив відео з китайського заводу, на якому перевіряли роботу цієї камери", - зазначив Бескрестнов.

Як можна побачити на наведеному ним відео, тестувальник вмикає камеру й наводить її на жвавий рух автівок китайською автострадою.

При цьому камера виокремлює окремі автівки, зображення окремих з них збільшується.

Де знаходиться завод

Це камера моделі A40 Pro виробництва Viewpro. Виробництво розташоване у Шеньчжені, в науково-технологічному парку Aotexing Science Park (район Наньшань), так вказано на сайті виробника. Саме звідти велась зйомка, пояснив український OSINT-проєкт КіберБорошно.

"Хоч і адреса з сайта не б'ється нормально через Google Maps, але переклавши її на китайську та перевіривши через Baidu, ми на 100% переконались в правильності геолокації", - повідомляють автори проєкта.

Ось встановлені ними координати ведення зйомки: 22.554448,113.944050.