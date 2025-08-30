Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні
Ексклюзив

Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні

Ірена Моляр
30 серпня, 2025 субота
22:26
Війна з Росією Віталій Портников

Трамп мовчить щодо останніх ударів РФ по Україні, бо інакше йому доведеться визнати, що зустріч на Алясці закінчилася хибно для нього – фіаско

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

точку зору наслідків, останні атаки РФ відрізняються від попередніх тільки одним – відсутністю реакції з боку Дональда Трампа. Всі чекали на його реакцію, кажучи, що він завжди переймався, говорив, що проти вбивства людей. Але нічого такого не відбулося. Трамп мовчить щодо останніх ударів РФ по Україні, бо інакше йому доведеться визнати, що зустріч на Алясці закінчилася хибно для нього – фіаско. Він же не може цього зробити. Тоді Трамп має сказати:"Я запросив Путіна на особисту зустріч, перервав його дипломатичну ізоляцію. Він мене на Алясці послав і продовжив обстрілювати Україну. Путін взагалі має мене на увазі". Трамп же так сказати не може. Тому відбувається його еволюція, він весь час робить вигляд, що це все відбувається за його власною волею", - прокоментував Віталій Портников.

За його словами, спочатку Трамп відмовився від ідеї безумовного припинення вогню, потім – від ідеї умовного припинення вогню, далі – від ідеї тристороннього саміту на користь двостороннього. Трамп пояснював своє "жорстке" ставлення до Путіна після шостої телефонної розмови тим, що РФ завдала удару по Києву, навіть Меланія йому про це сказала. А зараз Меланія нічого йому не сказала.

"Я з самого початку зазначав, що Меланія йому нічого не казала. Він це вигадав. Ніякої Меланії просто не існує, тому що вони не співіснують разом. Коли Трампу було потрібно, то він вигадав Меланію, а коли не потрібно – не вигадав. А зараз він змушений відмовлятися від цієї ідеї. Фактично намагаються виправдати Путіна, адже прессекретарка Трампа сказала, що це відповідь на удари по НПЗ Росії. Тобто виявилося, що РФ має легітимне право відповідати на удари по своїх НПЗ ударами по житловому сектору українських міст. А що робити, якщо Україна перестане бити по російських НПЗ, а Росія продовжить вбивати громадян України? Ми знаємо, що нам скажуть – треба домовлятися. Тому це єдиний реальний наслідок. Мені було просто цікаво, в який момент Путін вирішить це відновити", - зазначив журналіст.

На його думку, Путін побачив, що Трампу не вдалося дотиснути Зеленського до якихось рішень капітуляційного характеру. Путіну потрібно, - щоб таке рішення Зеленського, яке буде ухвалено під тиском Трампа, привело до дестабілізації України, до розвалу армії та боротьби українського суспільства з власною владою. І тоді, з точки зору Путіна, буде легше окупувати 5-6 областей України.

"Відомо, що за останні 2.5 роки Путін окупував 1% української території. Росіяни більше нічого не окупували з 2022 року, а тільки втрачали. Тут є абсолютно очевидні речі – Путін окупувати не може, сподівався, що Трамп зможе дотиснути Зеленського та європейців. Трамп не зміг, а Путін продовжив свою тактику. І він це робить перед тим, як їхати до Китаю, де йому треба з'явитися як сильному лідеру, а не лузеру, якому не дозволяють продовжувати війну. З'явитися як людині, яка зустрілася з президентом США на Алясці, послала цього американського очільника, і радить це робити й Сі Цзіньпіну, і Нарендра Моді", - резюмував Портников.

 


 

Про нас

