У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

На початку липня в Резерв+ з’явилася можливість сплачувати штрафи за порушення військового обліку, а саме за несвоєчасне уточнення даних. Сьогодні туди додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою.

У відомстві пояснили, що врученою вважається повістка, передана особисто або надіслана поштою, з відміткою в реєстрі "Оберіг".

"Якщо людина не прибула вчасно, це не звільняє її від обов’язку з’явитися до ТЦК. Незалежно від дати отримання повістки, ви зобов'язані виконати її вимогу", - пояснили у пресслужбі.

Якщо є докази, що повістка не надходила, можна оскаржити порушення.

Сплата штрафу в Резерв+ прибирає "червону стрічку", але не звільняє від подальшого виконання вимог військового обліку. За відсутності поважних причин (хвороба, стихійне лихо, смерть родича, бойові дії) систематичне ігнорування повісток може призвести до кримінальної відповідальності, нагадали в Міноборони.

Алгоритм оплати такий: подати заяву про визнання порушення, отримати постанову від ТЦК, сплатити 8 500 грн (50% суми) протягом 20 днів, інакше доведеться заплатити 17 тис. грн, а після ще 20 днів — 34 тис. грн. Окрім того, несплата призводить до передачі справи виконавчій службі з ризиком арешту майна та рахунків.

Сплатити можна й офлайн у ТЦК, але онлайн-сервіс створено для зручності та швидкого закриття порушення, зазначили у відомстві.