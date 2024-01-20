У японському модулі на Місяці стався збій енергетики: він пропрацює лише кілька годин

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що з незрозумілих причин сонячні батареї корабля не вироблятимуть електроенергію, а отже зонд Slim працюватиме на енергії своїх акумуляторів, які з часом розрядяться. Коли вони це зроблять, судно не отримуватиме команд і не зможе спілкуватися із Землею.

Наразі інженери намагаються встигнути зробити основні завдання до кінця роботи модуля, зокрема вони вимкнули обігрівачі й роблять фотографії з корабля. Вони також дістають дані про те, наскільки добре спрацювало програмне забезпечення для посадки.

Генеральний директор Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Хітоші Кунінака заявив, що більшість обладнання модуля працює, проте сонячна батарея, ймовірно, не виробляє електроенергію, бо розташована під неправильним кутом.

Вчені не відразу відмовляться від місії Slim, якщо він вимкнеться, тому що можливо, що кути світла на Місяці змінюються, й модуль може повернутися до життя.

"Якби механічний спуск не був успішним, то відбулося б зіткнення з поверхнею на дуже високій швидкості, і функція космічного корабля була б повністю втрачена", - запевнив директор агенства журналістів, зазначивши, що посадка була успішна.