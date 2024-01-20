Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології У японському модулі на Місяці стався збій енергетики: він пропрацює лише кілька годин

У японському модулі на Місяці стався збій енергетики: він пропрацює лише кілька годин

20 січня, 2024 субота
12:41
Технології Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць

У роботі японського космічного корабля, який нещодавно сів на Місяць, стався збій у його сонячній енергетичній системі. Місія зможе проіснувати лише кілька годин

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що з незрозумілих причин сонячні батареї корабля не вироблятимуть електроенергію, а отже зонд Slim працюватиме на енергії своїх акумуляторів, які з часом розрядяться. Коли вони це зроблять, судно не отримуватиме команд і не зможе спілкуватися із Землею.

Наразі інженери намагаються встигнути зробити основні завдання до кінця роботи модуля, зокрема вони вимкнули обігрівачі й роблять фотографії з корабля. Вони також дістають дані про те, наскільки добре спрацювало програмне забезпечення для посадки.

Генеральний директор Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Хітоші Кунінака заявив, що більшість обладнання модуля працює, проте сонячна батарея, ймовірно, не виробляє електроенергію, бо розташована під неправильним кутом.

Вчені не відразу відмовляться від місії Slim, якщо він вимкнеться, тому що можливо, що кути світла на Місяці змінюються, й модуль може повернутися до життя.

"Якби механічний спуск не був успішним, то відбулося б зіткнення з поверхнею на дуже високій швидкості, і функція космічного корабля була б повністю втрачена", - запевнив директор агенства журналістів, зазначивши, що посадка була успішна.

  • Японія висадила космічний корабель на Місяць, ставши п'ятою у світі країною, яка здійснила м'яку посадку на його поверхню.

Світ
Наука
космос
Японія
Читайте також:
Дмитро Разумков
19 січня, 2024 п'ятниця
Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР
Радослав Сікорський
18 січня, 2024 четвер
РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі
19 січня, 2024 п'ятниця
Міноборони провело раптову перевірку продуктових складів військових частин: які порушення виявили
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.92
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 січня
12:47
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
На лівому березі Херсонщини протягом доби ЗСУ знищили САУ, "Град" та 2 гармати росіян
12:14
Прапор США
США знищили три протикорабельні ракети хуситів
12:09
OPINION
Олексій Панич
Рецепт для Банкової
12:06
ДТП
На столичній Борщагівці сталася ДТП біля зупинки громадського транспорту: загинув перехожий
11:54
Ексклюзив
Авдіївка
ЗСУ повинні зупинити просування РФ: генерал Романенко розповів про критичну ситуацію на фронті
11:25
Сєвєродонецьк
В окупованому Сєверодонецьку залишилося дуже мало місцевих жителів: місто і район заселяють росіянами
11:13
Пошкоджений танк РФ
Партизани зафіксували транспортування пошкоджених російських танків у Криму
11:11
Ексклюзив
Люба Шипович
Скласти дрон – це як скласти лего, це безпечно, – керівниця БФ Dignitas Люба Шипович
11:04
Українські прикордонники отримали від Нідерландів мобільний польовий шпиталь
Українські прикордонники отримали від Нідерландів мобільний польовий шпиталь
11:03
газ
У Кривому Розі стався вибух газу в багатоповерхівці: ситуація в енергосистемі станом на 20 січня
10:41
Жозеп Боррель
Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення ХАМАСу
10:41
авіація
Окупанти збільшили активність бойової авіації на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
10:34
Порубне
Румунські фермери повністю розблокували рух вантажівок на ПП "Порубне"
10:31
гречка
В Україні зміняться ціни на чотири категорії круп
10:24
Ракетний комплекс "Іскандер"
Лукашенко заявив, що Білорусь отримала від Росії ракетні комплекси "Іскандер"
10:05
OPINION
Вадим Денисенко
Вагітність Третьою світовою
10:00
Донецький аеропорт
20 січня – День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту
09:56
У Британії виставлять на аукціон вставну щелепу Черчилля
09:53
Огляд
Ігор Мазепа в залі суду
Ігор Мазепа: все, що варто знати про затримання бізнесмена
09:47
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Розширення плацдарму та контрбатарейна підтримка з правобережжя: Гуменюк про ситуацію на Херсонщині
09:46
Пожежа
На Вінниччині сталася пожежа у приватному будинку: загинула трирічна дитина, є постраждалі
09:32
Оновлено
Ігор Мазепа в залі суду
Суд обрав запобіжний захід фігурантам у справі бізнесмена Мазепи
09:22
нафта
Росія стала найбільшим постачальником нафти в Китай у 2023 році
09:05
ЗСУ. ППО
Українська ППО знищила вночі 4 із 7 БПЛА
08:52
Президент США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Байден і Нетаньягу обговорили створення незалежної палестинської держави
08:51
Огляд
Розстріляна весна, трубадури імперії та бійка британського принца – 5 книг про те, як до нас приходить правда
08:43
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела ракетоносій у Чорне море: він може нести до 8 ракет
08:36
Ексклюзив
окупанти, орки
На напрямку Роботине - Новопрокопівка активність армії РФ знизилася, - депутат Запорізької облради Лишенко
08:31
КНДР, Північна Корея
У США закликали КНДР утриматися від провокацій після заяви про випробування підводного човна з ядерною зброєю
08:19
безпілотник, дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на Брянську область
08:10
окупанти Маріуполь
Росіяни здійснять локальні операції по всій лінії фронту: в ISW оцінили плани окупантів
08:08
вогонь, полум'я, пожежа
У Китаї через пожежу в шкільному гуртожитку загинули 13 людей
08:00
OPINION
Юрій Бутусов
Хто стежив за журналістами-розслідувачами з Бігус.інфо?
07:38
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 14 артсистем, 4 танки і 750 військових, - Генштаб
07:32
За час повномасштабного вторгнення РФ Канада прийняла понад 210 тисяч біженців з України
07:19
Еммануель Макрон
Макрон: Ми не можемо дозволити Росії повірити, що вона може виграти війну
06:51
Саміт ЄС, Віктор Орбан
"Не дозволимо ні за які гроші": Орбан висловився проти прийому мігрантів Угорщиною
06:37
Сем Альтман
Bloomberg: Гендиректор OpenAI працює над створенням мережі заводів із виробництва чипів
06:19
Естонія
В Естонії на кордоні з РФ вирішили побудувати лінію оборони з 600 бункерів, - ЗМІ
05:59
Оновлено
У роботі Monobank стався збій через масштабну кібератаку: напад відбито
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV