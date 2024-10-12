Українці розробили ударний дрон Stick M12 "Крило"
Українська оборонна компанія United Military Solutions розробила ударний дрон Stick M12 типу "Крило", який здатен летіти на відстань до 70 км
Про це пише портал "Мілітарний".
Відомо, що ударний безпілотник Stick M12 типу "Крило" здатен перебувати в повітрі понад годину. БПЛА оснащений одним електричним двигуном у задній частині. У передній частині розташована бойова частина.
Дрон Stick M12 призначений для ураження стаціонарних цілей, броньованої техніки та місць дислокації особового складу ворога.
Фото: Віталій Бунечко
У виданні додали, що в червні партію цих безпілотників отримала 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ.
Зокрема, партія містила 10 безпілотників, які коштували благодійникам 1 млн 50 тис. грн (ціна одного БПЛА Stick M12 - приблизно 100 тис. грн).
- Цього року Україна розпочала видавати безповоротні гранти на виготовлення ракет. У 2025 році будуть видавати гранти на порохові заводи.
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