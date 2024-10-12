Українці розробили ударний дрон Stick M12 "Крило"

Про це пише портал "Мілітарний".

Відомо, що ударний безпілотник Stick M12 типу "Крило" здатен перебувати в повітрі понад годину. БПЛА оснащений одним електричним двигуном у задній частині. У передній частині розташована бойова частина.

Дрон Stick M12 призначений для ураження стаціонарних цілей, броньованої техніки та місць дислокації особового складу ворога.

Фото: Віталій Бунечко

У виданні додали, що в червні партію цих безпілотників отримала 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ.

Зокрема, партія містила 10 безпілотників, які коштували благодійникам 1 млн 50 тис. грн (ціна одного БПЛА Stick M12 - приблизно 100 тис. грн).