Укрпошта запустила бета-версію власного застосунку

Про це повідомила пресслужба компанії.

Застосунок Укрпошти доступний для завантаження в App Store і Google Play. Нині серед функцій бета-версії є повідомлення про надходження посилок, зміну статусу доставки, нагадування про отримання та нові акції й промокоди.

Також користувачі бачитимуть відправлення, для чого не потрібно чекати трек-номери, повний перелік відправлень і детальний трекінг, зокрема штрих-код для сканування у відділенні.

"Під час створення посилки ви можете обрати опцію за ціною та термінами доставки: дорожче й на наступний день (тариф Пріоритетний), якщо поспішаєте, або за 2-4 дні (тариф Базовий) – за найнижчим тарифом в Україні", – йдеться в повідомленні.

Нині в застосунку можна скористатися функцією універсального пошуку відправлень та інтерактивною мапою відділень з адресами, графіком роботи, типом і можливістю прокласти маршрут.

Водночас у наступній версії Укрпошта додасть можливість зміни отримувача та переадресацію (яка буде безкоштовною, якщо посилка не дійшла до відділу), а також – оплату посилки отримувачем.