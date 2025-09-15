Укрпошта запустила бета-версію власного застосунку
Укрпошта 15 вересня запустила бета-версію нового мобільного застосунку з трекінгом посилок, сповіщеннями й переліком відправлень
Про це повідомила пресслужба компанії.
Застосунок Укрпошти доступний для завантаження в App Store і Google Play. Нині серед функцій бета-версії є повідомлення про надходження посилок, зміну статусу доставки, нагадування про отримання та нові акції й промокоди.
Також користувачі бачитимуть відправлення, для чого не потрібно чекати трек-номери, повний перелік відправлень і детальний трекінг, зокрема штрих-код для сканування у відділенні.
"Під час створення посилки ви можете обрати опцію за ціною та термінами доставки: дорожче й на наступний день (тариф Пріоритетний), якщо поспішаєте, або за 2-4 дні (тариф Базовий) – за найнижчим тарифом в Україні", – йдеться в повідомленні.
Нині в застосунку можна скористатися функцією універсального пошуку відправлень та інтерактивною мапою відділень з адресами, графіком роботи, типом і можливістю прокласти маршрут.
Водночас у наступній версії Укрпошта додасть можливість зміни отримувача та переадресацію (яка буде безкоштовною, якщо посилка не дійшла до відділу), а також – оплату посилки отримувачем.
- Тарифи Укрпошти на доставку до США зростуть, аби покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів.
