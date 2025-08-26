Укрпошта підвищила тарифи на посилки в США через мита Трампа
Тарифи Укрпошти на доставку до США зростуть, аби покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів
Про це повідомила пресслужба поштового оператора.
З 29 серпня США скасували норму de minimis, що дозволяла відправляти товари вартістю до $800 без сплати мита. Це призвело до зупинки відправлень до Америки більшістю європейських поштових операторів, однак Укрпошта залишила українським експортерам можливість безперебійної торгівлі на американському ринку.
Для українських відправників нововведення означають 10% мито на товари та підвищення вартості доставки на $1,5–3 для покриття витрат на опрацювання митних платежів, проте додаткових брокерських зборів не вводитимуть.
Водночас українські експортери, як зазначає Укрпошта, отримують конкурентну перевагу, адже відправлення з більшості країн Європи призупинено, а ставка мита для України є однією з найнижчих.
Нові правила поширюються на всі комерційні відправлення, окрім листів, газет, листівок та посилок вартістю до $100.
Разом із тим Укрпошта застерігає від заниження вартості товарів через ризик затримок і повернень.
Запроваджена схема вже діє, але посилки, надіслані до 29 серпня, оформлюватимуться за старими умовами.
- Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про впровадження мит для майже всіх країн світу. Для України це 10%.
