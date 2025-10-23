В Україні розширять освітній застосунок "Мрія" на дитсадки

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив зміни до постанови, які перетворять Мрію на єдину освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи", – написала вона.

За словами очільниці уряду, Мрія для вихователів надасть інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну. Водночас у батьків буде прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини.

"Закладаємо основу для національної гейміфікації у Мрії. Бізнес зможе підтримувати розвиток дітей та молоді, надаючи бонуси за досягнення в навчанні. Крім того, Мрія стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії публікуватимуть власні матеріали", – зазначає Свириденко.

Премʼєрка додала, що за рік у Мрії вчителі виставили понад 11 млн оцінок та понад 5 млн відміток відсутності. Сторінку планування в журналі вони переглядали понад 3,5 млн разів, а також додали понад 2,5 млн домашніх завдань.