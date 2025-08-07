В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку ШІ

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Наша місія — до 2030 року увійти в топ-3 країн за рівнем розвитку та впровадження АІ. Один з ключових факторів для її втілення — наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси: обчислювальних кластерів, датасховищ тощо", - написав він.

AI Factory надаватиме сучасну технічну базу (обчислювальні кластери, сервери, сховища), програмне забезпечення, інструменти для роботи з даними та підготовку фахівців. Вона дасть змогу державним ШІ-сервісам працювати швидше та безпечніше.

"Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне — наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України", - поінформував Федоров.

Першими користувачами інфраструктури стануть сервіси Мінцифри, зокрема AI-асистент у Дії, згодом — AI-тьютор у застосунку "Мрія", а в перспективі — оборонні, наукові та медичні проєкти.

"Власна інфраструктура — фундамент AI-суверенітету України, який створює можливості для безпечного запуску AI-продуктів для громадян, Сил оборони та державного сектору", - зазначив міністр.