В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку ШІ
Україна планує до 2030 року увійти до першої трійки країн за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Наша місія — до 2030 року увійти в топ-3 країн за рівнем розвитку та впровадження АІ. Один з ключових факторів для її втілення — наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси: обчислювальних кластерів, датасховищ тощо", - написав він.
AI Factory надаватиме сучасну технічну базу (обчислювальні кластери, сервери, сховища), програмне забезпечення, інструменти для роботи з даними та підготовку фахівців. Вона дасть змогу державним ШІ-сервісам працювати швидше та безпечніше.
"Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне — наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України", - поінформував Федоров.
Першими користувачами інфраструктури стануть сервіси Мінцифри, зокрема AI-асистент у Дії, згодом — AI-тьютор у застосунку "Мрія", а в перспективі — оборонні, наукові та медичні проєкти.
"Власна інфраструктура — фундамент AI-суверенітету України, який створює можливості для безпечного запуску AI-продуктів для громадян, Сил оборони та державного сектору", - зазначив міністр.
- У червні 2024 року Мінцифри презентувало Білу книгу – пропозиції щодо регулювання ШІ в Україні.
