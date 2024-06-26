Мінцифри презентувало Білу книгу – пропозиції щодо регулювання ШІ в Україні

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

У Білій книзі зазначається, що найбільше українці використовують ШІ у сфері охорони, у креативній індустрії та у сфері банківських послуг. 50% опитаних позитивно ставляться до ШІ назагал і 73% згодні із твердженням, що ШІ здатний покращити життя людства. Водночас частина українців побоюється, що поширення ШІ призведе до втрати робочих місць. 45% опитаних вважають, що потрібен закон про ШІ.

Згідно з повідомленням, Білу книгу розробили з метою захисту прав українців та розвитку інновацій. Для держави ж це можливість інтегруватися до ЄС, синхронізувавши своє законодавство у сфері ШІ з європейським.

"Будь-які різкі рухи щодо інновацій можуть пригальмувати розвиток галузі. Саме тому ми обрали м‘який підхід до встановлення регулювання в Україні, який відбуватиметься за принципом bottom-up: спочатку готуємо компанії до вимог, а далі ухвалюємо закон-аналог європейського AI Act. На першому підготовчому етапі бізнес отримає інструменти від держави, які допоможуть завчасно підготуватися до майбутнього законодавства", — зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Серед інструментів, які держава надасть компаніям, — загальні та секторальні рекомендації для різних сфер і аспектів використання ШІ: від освіти та журналістики до порад з обробки персональних даних. При цьому у Мінцифри дійшли висновку, що регулювання ШІ у сфері оборони не є доцільним.

"Одностороннє регулювання (обмеження) використання ШІ у сфері оборони на рівні норм національного законодавства лише поставить нашу країну у менш вигідне становище порівняно з агресором, який аналогічного регулювання не впровадить", - ідеться у Білій книзі.

Крім рекомендацій, планується створити добровільні кодекси поведінки, платформу юридичної допомоги для бізнесу, регуляторну пісочницю для тестування високотехнологічних продуктів на відповідність майбутнім вимогам тощо.