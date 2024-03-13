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Права громадян, регуляція діпфейків, підтримка інновацій: Європарламент ухвалив закон про штучний інтелект

13 березня, 2024 середа
17:05
Технології штучний інтелект

Європейський парламент ухвалив закон про штучний інтелект. Його мета - захистити фундаментальні права, демократію, верховенство права від ризиків, які пов’язані з ШІ

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Євродепутати схвалили відповідний закон 523 голосами, 46 були проти, а 49 - утримались.

"Головною метою документа є захист фундаментальних прав, демократії, верховенства права та стійкості довкілля від ризиків, що пов’язані з ШІ (штучним інтелектом), та водночас прискорити інновації та забезпечити провідну роль Європи у цій сфері. Ці регуляторні правила запроваджують зобов’язання для використання ШІ на основі його потенційних ризиків", - йдеться в документі.

Нові правила ЄС забороняють використовувати деякі програми ШІ, які можуть загрожувати правам людини. Серед них, зокрема, певні категорії біометричних систем, масована ідентифікація облич із використанням камер спостереження для створення відповідних баз даних. Не можна фіксувати емоційні реакції на робочих місцях та в школах - заборонені системи фіксації соціального рейтингу, "інтелектуальні" поліцейські дії, які базуються виключно на складанні профілю особи та оцінці її особистих характеристик. Не можна використовувати штучний інтелект з метою маніпулювання поведінкою людей.

Правоохоронцям також заборонено використовувати біометричні системи ідентифікації, окрім особливих випадків. Наприклад, для пошуку зниклої людини чи запобігання терористичним нападам.

Відповідно до закону будуть введені чіткі зобов’язання та обмеження для роботи систем на основі ШІ у сферах: функціонування критичної інфраструктури, освіти, працевлаштування, приватних та державних послуг, зокрема охорони здоров’я та банківського обслуговування. Водночас у деяких правоохоронних системах, правосудді, структурах, які залучені до регулювання міграції, охорони кордонів, а також у виборчих системах із метою зменшити ризик можливого впливу на виборців - також діятимуть обмеження на використання штучного інтелекту.

"Такі системи повинні оцінювати та зменшувати ризики, вести журнали використання, бути прозорими й точними та забезпечувати людський контроль. Громадяни матимуть право подавати скарги на системи штучного інтелекту та отримувати пояснення щодо рішень", - йдеться в документі.

Системи ШІ загального призначення і моделі, на яких вони базуються, повинні відповідати вимогам, серед яких - дотримання законодавства ЄС щодо авторського права. Тому зображення, відео ШІ або ті продукти, які він змінив, повинні мати чітке маркування (deepfakes).

У законі наголошується, на рівні країн-членів ЄС мають бути створені регуляторні органи, що на рівні малих та середніх підприємств сприятимуть інноваціям у галузі ШІ. Вони проводитимуть тренінги для персоналу компаній щодо поводження із ШІ перед тим, як вироблені за його допомогою продукти чи послуги потраплять на ринок.

Тепер ці норми проходять правову експертизу. Їх мають затвердити на рівні Європейської ради. Вони набудуть чинності за 20 діб після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.

  • 9 грудня країни ЄС і Європарламент погодили закон щодо регулювання штучного інтелекту.
Теги:
Світ
ЄС
Європа
Європарламент
штучний інтелект
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