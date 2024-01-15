Власник Viber відкриває офіс у Києві та планує запустити цифровий гаманець

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що компанії Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards наразі займаються розробкою програмного забезпечення та цифровим маркетингом, аби "надавати цінні технологічні продукти та послуги користувачам у всьому світі, ще більше зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій".

Rakuten планує додатковий найм у технологічному секторі та призначення регіонального менеджера. Очікується запуск в Україні цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах.

"Ця послуга надасть користувачам Viber в Україні, де його застосунок встановлено на 98% мобільних телефонів, покращену фінансову доступність, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних транзакцій обміну миттєвими повідомленнями", - повідомили у пресслужбі.