Власник Viber відкриває офіс у Києві та планує запустити цифровий гаманець
Компанія Rakuten Group, власник месенджера Viber, 15 січня оголосила про відкриття офісу в Києві. Планується запуск в Україні цифрового гаманця Rakuten Viber
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що компанії Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards наразі займаються розробкою програмного забезпечення та цифровим маркетингом, аби "надавати цінні технологічні продукти та послуги користувачам у всьому світі, ще більше зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій".
Rakuten планує додатковий найм у технологічному секторі та призначення регіонального менеджера. Очікується запуск в Україні цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах.
"Ця послуга надасть користувачам Viber в Україні, де його застосунок встановлено на 98% мобільних телефонів, покращену фінансову доступність, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних транзакцій обміну миттєвими повідомленнями", - повідомили у пресслужбі.
- На початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року CEO Rakuten Viber Хіросі Мікітані пожертвував Україні 8,7 млн доларів.
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