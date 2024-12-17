Японська компанія планує розпочати виробництво пікапів в Україні, - Свириденко

Про це інформує Мінекономіки, посилаючись на слова міністерки економіки Юлії Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

За словами Свириденко, такі плани компанії з Японії - це сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні є взаємовигідною співпрацею. Міністерка розповіла, що під час зустрічі із понад 200 японськими підприємцями закликала й інші компанії відкривати в Україні виробництва, або локалізувати свої технології в кооперації з українськими компаніями.

Посадовиця вказала, що наразі в Україні працюють понад 40 ключових японських компаній.

"Україна має багаторічну виробничу та інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів зі значними інвестиціями та податкові й митні пільги в межах індустріальних парків. Також Україна спільно з партнерами розвиває інструменти страхування від воєнних ризиків", - наголосила вона.

Крім того, Свириденко розповіла, що Японія виділила приблизно 1,25 мільярда євро через ініціативи NEXI, забезпечивши фінансову підтримку для японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку.

"Ми розраховуємо на посилення співпраці Української експортно-кредитної агенції та NEXI, особливо в розрізі мобілізації капіталу для українського ЕКА. А також на подальшу співпрацю з українськими бізнесами в ключових економічних секторах для залучення японських технологій", - підсумувала вона.